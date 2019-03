Seltener Frosch erhält in Aadorf einen neuen Lebensraum Andreas Bieri ist als Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins zurückgetreten. Wer in seine grossen Fussstapfen tritt, ist noch unklar. Kurt Lichtensteiger

Der zurückgetretene Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Aadorf, Andreas Bieri. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Auf dem Papier ist er zwar derzeit ohne Führung. Das heisst aber nicht, dass der Natur- und Vogelschutzverein Aadorf (NVVA) mit seinen 194 Mitgliedern auch handlungsunfähig ist. Dafür sorgen die verbliebenen Vorstandsmitglieder Thomas Haller, Ueli Theiler, Roman Schoch Voser, Gaudenz Buser, Katja Polachowski und das neu gewählte Vorstandsmitglied Edith Hermann, die als ausgebildete Feldbotanikerin eine Bereicherung ist.

Wermutstropfen an der Vereinsversammlung sind allerdings zwei Rücktritte, namentlich von Vorstandsmitglied Wendelin Greter und insbesondere jener des Präsidenten Andreas Bieri. Für ihn sucht der NVVA einen Nachfolger. Bis die Vakanz im Präsidium ausgefüllt ist, stellt sich erfreulicherweise Roman Schoch Voser als Ansprechperson zur Verfügung.

Dank und grosses Lob

«Du hast in den fünf Jahren den Verein nicht nur erfolgreich, gewissenhaft und zuverlässig geführt, sondern auch viel Zeit und Herzblut investiert», sagte Gaudenz Buser in seiner stark beachteten Verabschiedung des Präsidenten. Nebst der Organisation von Anlässen habe Andreas Bieri die Vereinsstrukturen bereinigt und sinnvolle IT-Lösungen eingeführt und zudem sein umfangreiches Wissen in naturkundlichen Belangen eingebracht.

«Dafür möchten wir dir herzlich danken», sagte Buser. Andreas Bieri, gerührt von der Anteilnahme, durfte verdiente Geschenke entgegennehmen: zwei Flaschen Wein für sich sowie eine Geldspende zu Gunsten einer sozialen Institution.

Gruppe überarbeitet Schutzplan der Gemeinde

Im weiteren Verlauf der Versammlung konnten die 29 Stimmberechtigten nicht nur den Gewinn von 119 Franken aus der Jahresrechnung erfahren, sondern auch vier Neumitglieder willkommen heissen. Erfreulich auch, dass im kommenden Jahr wieder spannende Anlässe auf dem Programm stehen. So bietet Edith Hermann fünf botanische Abendspaziergänge an.

Zudem wurde bekannt, dass die Gemeinde Aadorf unter der Leitung von Gemeinderat und NVVA-Mitglied Andreas Meister eine Arbeitsgruppe «Natur- und Landschaftsschutz» führt. Diese hat mit der Feldarbeit begonnen und überarbeitet den Schutzplan der Gemeinde.

Ein Versammlungsbesucher wollte wissen, ob der NVVA an der Umgestaltung der Grube bei der Peter Briner AG beteiligt ist. Unter der Leitung des Biologen Beat Haller vom Kieswerkverband sei in der Briner-Grube ein Lebensraum für die seltene Gelbbauchunke verwirklicht worden. «Nach Abschluss der Arbeiten sieht es danach aus, dass sich hier die Gelbbauchunke wieder ansiedeln dürfte», hiess es.