Selbsthilfe Thurgau sucht Wunder-Geschichten Das Zentrum Selbsthilfe Thurgau macht mit verschiedenen Anlässen auf seine Arbeit für Betroffene und Angehörige aufmerksam. Aktuell gibt es 85 Gruppen, weitere kommen stetig dazu. Manuela Olgiati

«Das Sich-Öffnen in einer Gruppe ist vergleichbar mit dem Öffnen einer Wundertüte», sagt Stellenleiterin Ingeborg Baumgartner von Selbsthilfe Thurgau. Und in Wundertüten verbergen sich Schätze.

Was es damit auf sich hat, wurde an der Jahresversammlung des Selbsthilfezentrums Thurgau im Katholischen Pfarreizentrum in Weinfelden deutlich. Am Nachmittag des 4. Mai sind Interessierte eingeladen, ihre Wunder-Geschichten vorbeizubringen. Das Selbsthilfe-Mobil wird auf dem Hafenplatz in Kreuzlingen neben der alten Badi bereitstehen und Geschichten einsammeln.

Als Beispiel für eine solche Geschichte nannte Baumgartner einen Alkoholkranken, der von seiner Überlebensstrategie schreibt. Wunder-Geschichten können auch schriftlich bis Ende September eingereicht werden. Am 12. November werden drei Geschichten von einer Jury prämiert.

Es sind mehr Beratungen nötig

Eine Wirkung erzielen, das ist dem Vorstand des Selbsthilfezentrums wichtig. An der Versammlung führte Präsidentin Heidi Güttinger durch die Traktanden des Vereins Selbsthilfe Thurgau. 85 Gruppen werden zurzeit geführt. Im Aufbau befinden sich Projektgruppen wie «Virtuelle Beratung» sowie «Selbsthilfe und Migration».

Im vergangenen Jahr gab es 485 Kurzberatungen, im Vorjahr waren es 409. Am häufigsten nehmen Betroffene Kontakt mit der Stellenleiterin auf. Aber auch Angehörige nutzen die Dienste und 97 Fachpersonen erkundigten sich bei der Stelle.

Die Problematik mit Alkohol sei das häufigste Thema. Auch Depressionen und der Umgang mit Trauer, Verlust und Tod nehmen einen hohen Stellenwert ein. Gerade Gespräche in Gruppen, dies zeige die Praxis, würden viel Positives bewirken. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn Arztpraxen mehr Empfehlungen für die Selbsthilfe abgeben würden, so der Tenor.

Verein erhält mehr Spendengelder

Das Selbsthilfezentrum will mehr an die Öffentlichkeit gelangen. Entgegen des einsamen Schaffens sei ein Bedarf am Austausch in Gruppen vorhanden. Stellenleiterin Baumgartner sagte:

«Die Gruppenmitglieder fühlen sich bestärkt und trauen sich mehr zu.»

Die Jahresrechnung 2018, die Margrit Koller erläuterte, schliesst mit einem Gewinn von 10569 Franken ab. Das positive Ergebnis zeige sich in aufgelösten Projekt-Rückstellungen und mehr Spendengeldern. Auch in Zukunft soll mit Spenden und Mitgliederbeiträgen die Qualität der Arbeit in der Selbsthilfe gesichert werden. Das Budget 2019 sieht ein Defizit von 6845 Franken vor.

Annemarie Winkler tritt von ihrem Amt als Rechnungsrevisorin zurück. Die elf Stimmberechtigten wählten an der Versammlung Karl Brander aus Weinfelden als Nachfolger.