Sekundarschulen Affeltrangen und Tobel erhalten neue Schulsozialarbeiter In der Schulsozialarbeit im Einzugsgebiet der Sekundarschulen Affeltrangen und Tobel wurden die Stellenprozente erhöht. Zudem kommt es zu einem Wechsel.

Diana van den Burg und Alex Kriesi übernehmen neu die Schulsozialarbeit der Sekundarschulen Affeltrangen und Tobel und betreuen zudem sechs Primarschulen. (Bild: PD)

(red) Der bisherige Schulsozialarbeiter Peter Spirig, der beide Sekundarschulen in Tobel und Affeltrangen betreute, geht per Ende 2019 nach 9 Jahren in den Ruhestand. Was 2011 mit einem Arbeitspensum von 50 Prozent begonnen hat, musste im Folgejahr aufgrund der herausfordernden Tätigkeit und der Erweiterung auf alle Primarschulen im Einzugsgebiet der Sekundarschulen Affeltrangen und Tobel bereits auf 80 Prozent erhöht werden.

Heute betreut die Schulsozialarbeit rund 1000 Schüler und Schülerinnen, weshalb die Behörde der Sekundarschulgemeinde Affeltrangen das Gesamtpensum neu auf 100 Prozent erweitert hat. Die Schulbehörde hat mit Alex Kriesi und Diana van den Burg die Stelle neu besetzen können. Alex Kriesi hat sein Büro seit Oktober im Sekundarschulhaus Affeltrangen und betreut auch die Primarschulen Affeltrangen, Lommis und Märwil. Diana van den Burg startet im Dezember und wird ihr Büro im Sekundarschulhaus Tobel haben. Sie deckt zudem die Primarschulen Bettwiesen, Braunau und Tobel ab.

Die Schulsozialarbeit ist eine niederschwellige Anlaufstelle bei Problemen in der Schule, in der Freizeit oder in der Familie für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrpersonen und Erziehungsberechtigte. Je nach Situation und Fall arbeiten die beiden Stelleninhaber gemeinsam oder auch gebietsübergreifend.