Sekundarschule Hüttwilen will ihren Steuerfuss um sechs Prozentpunkte senken

Der Zeitpunkt der Budgetierung sei früher als geplant, erklärte Finanzchefin Priska Staub. Dies habe die Planung etwas unvorhersehbarer gemacht. Es kann von einer anhaltend hohen Steuerkraft ausgegangen werden. Dies wirke sich auch bei einem tieferen Steuerfuss in einem erquicklichen Betrag aus. Mehreinnahmen sind bei der Grundstückgewinnsteuer einkalkuliert.

Der Aufwand bei den Schulliegenschaften liege mit veranschlagten 806'400 Franken um rund 100'000 Franken höher als im Vorjahresbudget. Das Flachdach des Baus aus dem Jahr 1996 und der Verbindungsbrücke müsse für 90'000 Franken saniert werden. Zudem braucht es eine neue Raumausstattung von zwei Schulzimmer für 17'000 Franken.



Die Sekundarschulgemeinde Hüttwilen rechnet mit steigenden Schülerzahlen. Bis 2022 werden 170 Schüler unterrichtet. Voraussichtlich werde im 2020 pro Jahrgang die Einführung einer vierten ersten Klasse nötig. Mehr Schüler wirken sich in höheren Lohnkosten aus. Das Budget enthält die Beitragsleistung auf dem revidierten Beitragsgesetz, welches ab 2020 gültig ist und die SSG entlasten wird. Es geht von einem um sechs Prozentpunkte reduzierten Steuerfuss von neu 30 Prozent aus. Dem Aufwand von 4,650 Millionen Franken steht ein Ertrag von 4,457 Millionen Franken gegenüber, was sich in einem Defizit von 193'100 Franken widerspiegelt. Das Eigenkapital weist rund zwei Millionen Franken aus. (mao)