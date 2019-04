Neue Pächter in der Buebebadi Eschenz Ab der kommenden Saison übernimmt Gürsel Aktas gemeinsam mit seiner Tochter Dilara die Buebebadi in Eschenz. Er arbeitet seit 30 Jahren als Bademeister – nun zum ersten Mal auf der Schweizer Seite des Untersees. Rahel Haag

Ab dem 13. April betreibt das Tochter-Vater-Duo Dilara und Gürsel Aktas die Buebebadi in Eschenz. (Bild: Donato Caspari)

Immer habe er hinübergeschaut. 14 Jahre lang. «Ich hatte gehofft, die Buebebadi eines Tages übernehmen zu können», sagt Gürsel Aktas. Der 53-Jährige arbeitet seit 30 Jahren als Bademeister. Zuletzt führte er mit seiner Familie das Strandbad Öhningen auf der deutschen Seite des Untersees.

Ab dem 13. April wird er nun Pächter der Buebebadi in Eschenz. Der Wechsel habe sich spontan ergeben. «Ich sah die ausgeschriebene Stelle und habe die Gelegenheit genutzt», sagt er. Damit erfüllt sich sein Traum.

Im Strandbad gross geworden

Vor rund fünf Jahren hat die Familie Aktas die Seeseite bereits privat gewechselt. Seither lebt sie in Berlingen. In der Buebebadi wird Gürsel Aktas von drei Familienmitgliedern unterstützt. Zu ihnen zählt auch seine 33-jährige Tochter Dilara.

«Ich bin sozusagen im Strandbad gross geworden»

sagt sie. Beide haben das Rettungsschwimmer Brevet. Dementsprechend werden die Schilder mit der Aufschrift «Baden auf eigene Gefahr» auf Anfang Saison aus der Buebebadi verschwinden.

Zweimal musste Gürsel Aktas in seiner Zeit als Bademeister Menschen aus dem Wasser retten. Beide Fälle seien glimpflich ausgegangen. «Zum Glück», sagt er. Auch seine Tochter ist sich der Verantwortung bewusst:

«Wir müssen immer auf alles ein Auge haben und vorbereitet sein, um Hilfe leisten zu können.»

Und das täglich von morgens um 8 bis abends um 22 Uhr bis am 1. Oktober.

Gleichzeitig schätzt sie die Abwechslung in der Badi. «Wir wollen die Sache mit Liebe anpacken», sagt sie. Die Kommunikation mit den Gästen stehe im Zentrum. «Mit einem Lächeln im Gesicht ändert sich die Atmosphäre sofort.»

Nebst den Aufgaben draussen auf der Liegewiese erwartet die Familie auch Arbeit in der Küche. Das Restaurant soll auch dann geöffnet sein, wenn das Wetter nicht zum Baden einlädt. Dort wollen sie ihre Gäste mit frischen Zutaten überzeugen. «Tiefkühlkost wird es nicht geben», sagt Dilara Aktas.

In der Region geniesst Gürsel Aktas als Pächter einen guten Ruf. «Ich bin Perfektionist», sagt er. Wenn er etwas mache, dann mit 100 Prozent Einsatz. In seinem Lebenslauf gebe es keine Lücke, immer habe er nahtlos das nächste Strandbad übernehmen können. Das Vorhergehende habe jeweils als Referenz gedient. «Offenbar konnte ich damit überzeugen», sagt er. Für die Zukunft in Eschenz wünscht er sich in erster Linie, dass alle zufrieden sind. «Die Gäste, die Gemeinde und wir.»

Vor dem Saisonstart gibt es noch einiges zu tun

Seit rund einem Jahr arbeitet die Familie bereits auf den Saisonstart hin. Auch jetzt gebe es noch einiges zu tun. Dennoch überwiege klar die Vorfreude. «Wir freuen uns darauf, endlich anfangen zu können», sagt Gürsel Aktas. Nun hoffe er noch auf einen guten Sommer.

Als Sechsjähriger kam Gürsel Aktas in die Bodenseeregion. Sie zu verlassen, käme für ihn nicht in Frage. «Ich liebe das Wasser.» Es habe eine beruhigende Wirkung auf ihn. «Das war mit ein Grund, weshalb ich Bademeister werden wollte.» Auch privat entspannt er sich gerne am See. «Es gibt nichts Schöneres, als abends bei einem Glas Wein den Sonnenuntergang zu geniessen.»