Glosse Seit der Glühbirne Südsicht auf die grünste Gemeinde im Hinterthurgau und Banken, die einander Umwelt-Preise nicht gönnen. Olaf Kühne

An der Eröffnungsfeier der Raiffeisen-Filiale in Tobel hatte Raiffeisen-Maskottchen Sumsi gut lachen. Den Sondersolarpreis der Migros Bank wird es für den Minergie-A-modernisierten Bau aber wohl nie entgegennehmen dürfen. (Bild: Christoph Heer)

Was wurde in den letzten Tagen nicht alles über grüne Wellen (nicht die an den Verkehrsampeln) geschrieben. Gar von einem Tsunami war die Rede. Eigentlich nicht wahnsinnig charmant, aber egal. Über derlei Reisserisches können der Hinterthurgau und insbesondere Tobel-Tägerschen nur müde lächeln. Waren doch beide, ganz ohne Grüne, beim diesjährigen Schweizer Solarpreis die grossen Abräumer. Zwei Auszeichnungen gingen an die CVP. Die ist nämlich auch grün. Oder nachhaltig. Oder klimafreundlich. Irgendwas mit Umwelt halt. Aber nicht biodivers. Das ist die FDP. Jedenfalls vom Sommer bis zu den Wahlen.

Grüner als grün ganz ohne Grüne ist Tobel-Tägerschen. 2000-Watt-Gemeinde schier seit der Erfindung der Glühbirne. Um zu verstehen, was das genau bedeutet, hätten wir damals im Physik-Unterricht wohl besser aufpassen müssen. Irgendwas mit Strom halt. Und dass man nicht zu viel brauchen soll.

Der Solarpreis geht nun aber nicht an die Gemeinde, sondern an die Überbauung Zentrum Tobel. Die hatte bereits den Sondersolarpreis der Migros Bank. Nun erhält sie auch noch den Norman Foster Solar Award. Was es nicht alles gibt! Einen Umwelt-Preis wird wohl bald auch die Raiffeisen Tobel erhalten. Ist sie doch die erste Minergie-A-modernisierte Bank der Schweiz. Den Migros­-Bank-Preis gibt’s dafür kaum. Wegen Konkurrenzdünkel und so. Und ein Pierin-Vincenz-Nachhaltigkeitspreis existiert nicht.