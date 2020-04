«Seien Sie nicht zu stolz und nehmen Sie das Angebot an!»: In Diessenhofen verzeichnet der Einkaufsservice doppelt so viele Freiwillige wie Nutzer Abgesehen von einem Einkaufsservice für Personen über 65 Jahre bietet Diessenhofen neu auch einen Entsorgungsservice an. In einer Mitteilung appelliert die Stadt an ihre Einwohnerinnen und Einwohner, das Angebot verstärkt zu nutzen.

Die Stadt Diessenhofen wünscht sich, dass Seniorinnen und Senioren in Zeiten von Corona vermehrt den Einkaufsservice nutzen. (Symbolbild: Bruno Kissling)

(red) «Um eine unkontrollierte - für das Gesundheitssystem zu schnelle - Ansteckung durch das Coronavirus zu verhindern, gilt für Jung und Alt, dass sie möglichst keine Orte aufsuchen, wo man sich gegenseitig anstecken kann», schreibt die Stadt Diessenhofen in einer Mitteilung. Namentlich seien dies Einkaufsläden, öffentliche Institutionen aber auch Gemeinschafts- und Spielplätze.

Es gelte für alle, sich auf ein Minimum zu beschränken - also beispielsweise statt täglich, nur einmal pro Woche einkaufen zu gehen, an Stelle von einem Spaziergang im Städtli, lieber zu Hause auf dem Balkon oder im Garten zu verweilen oder abseits im Wald oder auf Feldwegen frische Luft zu schnuppern.

Auf einfache Weise Einkäufe und Botengänge erledigen lassen

Gerade in dieser schwierigen Zeit würden alle Generationen mit Auflagen beansprucht. «Kinder können nicht in die Schule und nicht mit ihren Freunden spielen. Erwachsene könne nicht ihrer gewohnten Arbeit nachgehen und müssen Lohneinbussen in Kauf nehmen und die ältere Generation wird durch das Zuhause bleiben in eine soziale Isolation verbannt», heisst es weiter.

Deshalb habe die Stadt Diessenhofen verschiedene Massnahmen ins Leben gerufen:

«Mit dem Einkaufsservice - welcher im Moment noch doppelt so viele Einkäufer verzeichnet wie Nutzer - können Sie auf einfache Weise Ihre Einkäufe und Botengänge erledigen lassen.»

Der Einkaufsservice stehe Personen über 65 Jahre, Vorerkrankten und kranken Personen zur Verfügung.

Mit dem persönlichen Helfer auch mal einen Schwatz halten

Die Helferinnen und Helfer werden fix zugeteilt, das heisst, immer die gleiche Person erledigt die Einkäufe. Die Einkaufsliste können Nutzer direkt mit dieser Person telefonisch besprechen. Dabei handle es sich um Dinge des täglichen Bedarfs, wie Lebensmittel, Hygieneartikel, aber auch Einkäufe beim Metzger, Bäcker, Posterledigungen, Einkäufe in der Apotheke oder das Abholen von Medikamenten beim Hausarzt.

«Seien Sie bitte nicht zu stolz und nehmen Sie das Angebot an!»

Da immer die gleiche Person die Einkäufe erledige, könne auch ein guter sozialer Kontakt aufgebaut werden. «Damit besteht dann auch immer die Möglichkeit, für einen Schwatz am Telefon oder über das Fenstersims», heisst es in der Mitteilung. Bei dieser Gelegenheit könnten auch andere Anliegen besprochen werden.

Aktuell hat die Stadt Diessenhofen ihr Angebot noch erweitert. Nutzer des Einkaufsservices können auch die Entsorgung von Glas, PET, Papier, Karton und Hausmüll erledigen lassen.