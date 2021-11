Nautik «Bewundernswert»: Überdimensionale Hochseekatamarane lösen in Matzingen viel Begeisterung aus Patrik Rohrer und Martin Hafner arbeiten seit acht Jahren an ihren beiden Hochseekatamaranen «Bam Bam» und «Tac Tac». Vor kurzem haben Interessierte einen Blick ins Innere werfen können.

Patrik Rohrer erklärt den Besucherinnen und Besuchern die Arbeit an den Hochseekatamaranen. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Martin Hafner und Patrik Rohrer bauen in einer ehemaligen Gärtnerei in Matzingen zwei Hochseekatamarane. Am Wochenende des 6. und 7. Novembers konnten die Katamaranbauer und ihre Crew an zwei Tagen der offenen Tür den aktuellen Ausbau ihres Projekts zur Besichtigung freigeben. Zeitweise wurden sie geradezu überrannt. Ein Zeichen dafür, wie gross das Interesse an Seefahrerträumen mit exklusivem Komfort ist.

In Kleingruppen durfte das Publikum in die Mittelteile der Hochseekatamarane «Bam Bam» und «Tac Tac» einsteigen und sich den Innenausbau der Träger erklären lassen. In den Zelten wurden Details der einzelnen Bauphasen erklärt. Seit acht Jahren sind die beiden Seebuben an der Arbeit. Hafner kommt aus Ermatingen und Rohrer aus Kreuzlingen. Gast Werner Oberholzer aus dem st.-gallischen Eschenbach sagt:

Werner Oberholzer, Geschäftsführer der Ideen-Schreinerei Stekon AG. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Alles selber geplant, von A bis Z. Das ist bewundernswert und braucht extrem viel Wissen und Durchhaltewillen.»

Er ist Geschäftsführer der Stekon AG, einer Ideen-Schreinerei, und Mitglied des kantonalen Gewerbeverband St.Gallens. Oberholzer bezeichnet sich als «Schreinerkollege» und erklärt: «Die beiden haben schon für mich gearbeitet. Auf Qualität wird geachtet.» Denn günstig sei bekannterweise nicht immer auch gut.

Engagement zählt mehr als Geld

Die Zuversicht, Energie und der Mut werden ringsum bewundert. «Das ist der Wahnsinn, ganz gewaltig», loben Besucher aus Matzingen. Der Durchhaltewillen entstehe durch die Freude am Projekt, erklären Hafner und Rohrer. Sie sind dankbar, dass Familienmitglieder sowie Freundinnen und Freunde sie unterstützen. «Man darf nie aufgeben», sagt Rohrer.

Martin Hafner und Patrik Rohrer. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Katamaranbauer waren vor dem Bootsbau selbstständig im Montagedienst für Schreinerarbeiten. Hafner sagt: «Wir haben Glück, dass wir uns alle gut verstehen und uns auf etwas einigen können.» Auch die früheren Arbeitskollegen und Helfer der Katamaranbauer liefern den Beweis, dass Engagement hier mehr zählt als Geld.

Klar ist aber dabei trotzdem: Das Finanzierungskonzept rechnet mit Sponsoren. Es gibt zum Beispiel das Modell Ferien mit einem Einheitsbetrag von 25'000 Franken, einer Laufzeit vier Jahre und einem Ferien-Zins von zwei Wochen. Oder die Möglichkeit, Werbung auf dem Segel mit 800 Quadratmetern Werbefläche zu platzieren. Die Katamaranbauer sagen:

«Wir hoffen auf viele Investoren.»

Das Bedürfnis nach Ferien auf komfortablen Hochseekatamaranen steigt. Nicht nur bei abenteuerlustigen Seglern, sondern auch bei jenen, die keine Meilenrekorde aufstellen, sondern bequem Ferien machen wollen – und das ohne seglerisches Können. Der Komfort ist in den Matzinger Katamaranen gegeben, es gibt unter anderem TV mit Kopfhörern in den Kajüten und Klimaanlagen.

Entwicklung der Kajüten Die Kajüte im Juni 2021 Die Kajüte im November 2021

Reise quer durch Deutschland

Geplant ist, die Katamarane mit den Namen «Bam Bam» und «Tac Tac» im Jahr 2022 einzuwassern. «Der Abtransport der Einzelteile an die Nordsee nach Nordenham ist für Januar geplant. Dort werden wir die Katamarane fertigstellen und voraussichtlich Ende Mai einwassern», so Hafner und Rohrer. Doch noch gibt es offene Fragen, wann und wie genau es nach Bremerhafen geht. «Wir suchen noch Alternativen via Basel», sagt Rohrer.

Die Katamaranbauer glauben, dass in Zukunft immer mehr Ferienfreudige mit einem Katamaranhotel unterwegs sein möchten. In den Wintermonaten wollen sie Törns rund um die Kanarischen Inseln anbieten. Im Sommer werden Mittelmeerdestinationen angesteuert. «Das ist eine schöne Herausforderung», sagen Besucher. Doch nicht verlockend für alle: Eine Frau, die ihren Mann zu diesem Event begleitet hat, sagt:

«Für mich ist das nichts. Ich habe Platzangst.»