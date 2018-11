Sechs Kandidaten wollen in die Aadorfer Schulbehörde

Die derzeitigen Vakanzen in der Aadorfer Schulbehörde gehen auf den Rücktritt von Schulpräsident Martin Köstli im vergangenen Juni zurück. Grabenkämpfe innerhalb der Behörde hatten dem 64-Jährigen zugesetzt. Geplant hatte Köstli einst, bis zum Ende der laufenden Legislatur, bis 2021, im Amt zu bleiben. Nachdem er im vergangenen Frühling aber monatelang krankgeschrieben war, warf er schliesslich das Handtuch. Nicht zuletzt, weil dieser Schritt für die meisten Beobachter völlig überraschend kam, lud die Aadorfer Interpartei die verbliebenen Behördenmitglieder zu Hearings ein.

In deren Folge stellte Andreas Spring seinen Sitz per Ende Jahr zur Verfügung. Ebenfalls ihren Rücktritt eingereicht hat Astrid Keller. Indes nicht, um die Behörde zu verlassen. Vielmehr tritt zur Ersatzwahl als Schulpräsidentin an, was ohne ihren vorherigen Rücktritt als Behördenmitglied nicht möglich gewesen wäre.

Nach den Hearings im Sommer forderte die Interpartei zwar den geschlossenen Rücktritt der Behörde. Dennoch unterstützt sie nun die Kandidatur von Astrid Keller, allerdings ohne die Stimme der Sozialdemokraten. (kuo)