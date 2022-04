Schwingsport Mit Unterstützung des Star-Schwingers Samuel Giger: 116. Kantonalschwingfest in Müllheim über angelaufenen Ticketverkauf Das OK des 116. Kantonalschwingfests am 1. Mai in Müllheim hat mit dem Thurgauer Schwinger schlechthin erste Billette verkauft.

Der Ottenberger Schwinger Samuel Giger gibt Autogramme. Bild: PD (Weinfelden, 01.04.2022)

Autogramme des Thurgauer Star-Schwingers Samuel Giger und Billette für das Kantonalschwingfest, das am 1. Mai in Müllheim über die Bühne geht, gab es kürzlich am «Wyfelder Fritig». Trotz Regenwetters war Gigers Unterschrift bei Gross und Klein heiss begehrt. Die drei Geschwister Leonie, Andrin und Nino aus Bürglen zeigten voller Stolz die Autogrammkarte ihres Idols. Ihren Star mal aus nächster Nähe zu betrachten und mit ihm ein paar Worte zu wechseln, zauberte den drei Kindern ein Strahlen ins Gesicht.

Und auch der Ticketverkauf für das 116. Kantonalschwingfest sei gut angelaufen. «Bankettkarten sind schon fast alle verkauft, Tribünenplätze hat es noch wenige, und der Verkauf der Rasensitz- sowie Stehplätzen zieht erfahrungsgemäss in den kommenden Tagen erst richtig an», sagt OK-Mitglied Gaby Felder. Sie macht das Ticketing eines Kantonalschwingfestes nicht zum ersten Mal und erinnert sich, dass es auch mal an einem Schwingfest selbst so garstiges Wetter war. «Von mir aus kann es jetzt regnen, soviel es will, aber in knapp einem Monat hätten wir dann gerne trockeneres und wärmeres Wetter», ergänzt Felder. (red)