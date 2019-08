Schwingerverband Hinterthurgau feiert sein 100-Jähriges in Sirnach Am Samstag findet in Sirnach der Thurgauer Nachwuchsschwingertag statt. Im Dafür errichteten Festzelt präsentiert sich bereits am Freitagabend das Team Thurgau für das Eidgenössische in Zug.

Der Schwingerverband Hinterthurgau präsentiert sich in seinem Jubiläumsjahr. (Bild: ZVG)

(red) Vor 100 Jahren wurde der Schwingerverband Hinterthurgau gegründet - und er darf sich im Jubiläumsjahr von seiner stolzen Seite zeigen. Mit einem Jubiläumsbuch und einer Feier im Herbst wird dieses hohe Jubiläum gefeiert.

Für die Öffentlichkeit gehen diese Feierlichkeiten indes schon dieses Wochenende über die Bühne. So findet am Freitag, 16. August, ab 18.30 Uhr im Festzelt bei der Autobahnausfahrt in Sirnach die Vorstellung des Teams Thurgau für das Eidgenössische Schwingfest in Zug statt. Die selektionierten Schwinger, allen voran die Eidgenossen Domenic Schneider, Tobias Krähenbühl und Samuel Giger, werden an diesem Abend anwesend sein.

Am nächsten Tag, am Samstag, findet der Thurgauer Nachwuchsschwingertag am gleichen Ort statt. Über 300 Jungschwinger aus dem NOS-Gebiet werden erwartet. Vom Schwingclub Hinterthurgau werden starke Jungschwinger um den Sieg kämpfen und ihre guten Leistungen zeigen. Bei den ältesten wird der Hinterthurgauer This Kolb, Affeltrangen ein Wort um den Sieg mitreden können und beim Jahrgang 04/05 Andrin Habegger, Elias Kundert und Kilian Kolb. Für das Wohl der Zuschauer wird an beiden Tagen eine Festwirtschaft in Betrieb sein. Das Anschwingen ist um 8 Uhr.