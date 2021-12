Schwingen Nur noch drei OK-Sitzungen: Das Nordostschweizer Schwingfest 2022 in Balterswil ist auf Kurs Mit dem Fällen des Baumes für den Schwingfestbrunnen haben die Organisatoren des Nordostschweizer Schwingfestes 2022 einen zumindest symbolischen Meilenstein erreicht.

Forstwart Thomas Rüegg fällt die Weisstanne, aus welcher der Balterswiler Schwingfestbrunnen entstehen wird. Bild: Olaf Kühne

Inszenieren können sie in Balterswil. Wo andere eine Pressekonferenz in einem Sitzungszimmer oder bestenfalls in einem Restaurant machen, laden die Macher des Nordostschweizer Schwingfestes 2022 (NOS 2022) Medienvertreter in den Wald ein.

Anlass des Ausfluges in die freie Natur des Rüetschbergs war das Fällen einer Weisstanne. 45 Meter hoch, über 100 Jahre alt. Aus diesem altehrwürdigen Baum fertigen kommendes Jahr Mitarbeiter des Forstbetriebes Fischingen-Tobel den Schwingfestbrunnen für das NOS 2022 – und damit auch eine der 180 Gaben, welche ein Schwinger nach dem Fest mit nach Hause wird nehmen dürfen.

Die Weisstanne, aus der der Schwingfestbrunnen entstehen wird, fällt zu Boden. Video: Olaf Kühne

Roger Hollenstein, Thomas Rüegg und Rolf Zbinden vom Forstbetrieb oblag es, das mediengerechte Spektakel zu bieten – was sie denn auch gekonnt taten. Wie geplant und mit einem kräftigen Wumms fiel die Weisstanne nach kurzer Zeit zu Boden.

Forstbetriebsleiter Roger Hollenstein begutachtet das getane Werk. Bild: Olaf Kühne

Daniel Bangerter

Sponsoring-Chef NOS 2022 Bild: PD

Für die Organisatoren des Schwingfestes ging es jedoch nicht bloss darum, den Medien wieder mal etwas zu bieten. Das natürlich auch, wie sie freimütig gestehen. Den anwesenden Daniel Stamm (Präsident), Daniel Bangerter (Sponsoring) und Cédric Schneider (Medien) ist indes anzumerken, dass das Fällen des Baumes für die seit über zwei Jahren am Schwingfest arbeitende Truppe ein eigentlicher Meilenstein ist. Oder wie es Sponsoring-Chef Bangerter formuliert:

«Jetzt wird's handfest!»

Bangerter war es denn auch, der zwei wichtige Partner des NOS, sogenannte Königssponsoren, mit in den Wald eingeladen hatte: Armella Egli, Marketingleiterin der Balterswiler Agrar Landtechnik AG, sowie Pia Rubitschon und Claudia Lutiger, Geschäftsleiterin und Marketingchefin der Raiffeisen am Bichelsee.

Armella Egli

Marketingleiterin

Agrar Landtechnik AG, Balterswil Bild: PD

Die Agrar hat ihren Firmensitz just vis-à-vis dem künftigen Festgelände, stellt Platz und Infrastruktur zur Verfügung und beherbergt schliesslich auch den Gabentempel. Armella Egli begründet das Engagement ihrer Arbeitgeberin mit Lokalkolorit:

«Wir finden es toll, dass die Schwingfestorganisatoren etwas für die Region machen, und beteiligen uns deshalb sehr gerne.»

Pia Rubitschon

Vorsitzende der Bankleitung, Raiffeisen am Bichelsee Bild: PD

Die Region steht auch für die Raiffeisen im Fokus. Wurde doch die erste Schweizer Genossenschaft einst just in Bichelsee gegründet, durch den in der Gemeinde immer noch omnipräsenten Pfarrer Johann Traber. So sagt Pia Rubitschon: «Im Thurgau unterstützt Raiffeisen den Schwingsport seit vielen Jahren. Dieser geerdete Sport verbindet Kraft und Brauchtum auf einzigartige Weise. Das passt zu Raiffeisen.» Auf Nachfrage bestätigt die Bankchefin aber auch, dass man mit dem Sponsoring durchaus auch seine Rolle als Hinterthurgauer Platzhirsch zementieren will.

Daniel Stamm

OK-Präsident NOS 2022 Bild: PD

Dass man in Balterswil hinsichtlich des 26. Juni 2022 auf Kurs ist, darin sind sich die Mitglieder des Kern-Organisationskomitees einig. OK-Präsident Stamm sagt gar:

«Bis zum Schwingfest haben wir nur noch drei OK-Sitzungen geplant. Wir sind nun in der Phase, in der die grosse Arbeit in den Unterressorts geleistet wird.»

Auch wirtschaftlich brauchen sich die Organisatoren wohl kaum noch zu sorgen. Im im Oktober gestarteten Vorverkauf konnten sie bereits 4000 der 5200 gedeckten Tribünensitzplätze absetzen. «Tickets für unser Schwingfest sind natürlich auch ein super Weihnachtsgeschenk», rührt Daniel Bangerter augenzwinkernd die Werbetrommel – und Daniel Stamm platziert sogleich ein weiteres Anliegen: «Wir suchen noch 150 Helferinnen und Helfer. Das kann für Vereine sehr lukrativ sein.»

Cédric Schneider

Medienchef NOS 2022 Bild: PD

Von der potenziellen Werbewirksamkeit des Hinterthurgauer Schwingfestes berichtet schliesslich Medienchef Cédric Schneider. «Das Schweizer Fernsehen hat das diesjährige Nordostschweizerische in Mels im Internet übertragen und nur so 125'000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht», sagt er. «Über alle Kanäle wie Facebook und Instagram erzielte das Schwingfest gar eine halbe Million Zugriffe.» Eine voraussichtliche Publizität also, über die sich nicht nur die Sponsoren freuen dürfen, sondern der ganze Hinterthurgau.