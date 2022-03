Schwingen In Frauenfeld messen sich die Nachwuchsschwinger im Sägemehl Am Samstag, 5. März, hat in der Rüegerholzhalle das dritte Thurgauer Nachwuchs-Hallenschwingfest stattgefunden. Rund 250 Jungschwingern haben sich im Sägemehl gemessen.

Zwei junge Schwinger im Sägemehl. Bild: Andreas Taverner

«Hopp Nico!», feuert eine Mutter ihren Sohn im Sägemehl an. Nachdem der letztjährige Anlass pandemiebedingt ausfallen musste, fand am Samstag, 5. März, in der Rüegerholzhalle das dritte Thurgauer Nachwuchs-Hallenschwingfest statt. «Gut gemacht», lobt Nicos Mutter. Er ist einer von etwa 250 Jungschwingern, die aus den Kantonen Appenzell, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St.Gallen und Zürich gekommen sind, um gegeneinander anzutreten.

Das Gegenüber mit einem Wurf besiegen

Das Schwingen begeistert Familien über Generationen. Das bestätigen zwei Mütter, die mit ihren kleinen Kindern am Rand der etwa 22-mal sechs Meter grossen Sägemehlarena stehen. Unterdessen warten zwei Jungschwinger an einem der vier Kampfplätze darauf, dass der Kampfrichter «Gut!», ruft. Ein zähes Ringen, das nicht nur mit Muskeln, sondern auch mit Köpfchen ausgetragen wird. Rot laufen die Köpfe an, wenn ein Schwung nicht so ausgeführt werden kann, wie vorgesehen. Jeder der Teilnehmer will gewinnen.

Die jungen Schwinger haben sichtlich Spass am Wettkampf. Bild: Andreas Taverner

Julian Fankhauser aus Thundorf kommt soeben erfolgreich von seinem Auftritt im Sägemehl zurück. Er hat zehn Punkte erreicht, was dem Maximum bei einem Durchgang entspricht. Das war nur möglich, weil er mit einem Wurf seinen Gegenüber besiegte. Reto Meier aus Herisau sagte zu seiner Niederlage:

«Dass ich verloren habe, heisst, dass ich nicht gewonnen habe.»

Er lacht. «Nicht liegen bleiben, komm den packst du», feuert ein Vater seinen Jüngling an. Kaum sind die jungen Schwinger ausserhalb des Sägemehls, gibt es von den Angehörigen ein Feedback, was gut und was weniger gut war. Meist noch mit einem Handyvideo zur Veranschaulichung.