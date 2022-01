Schwingen «Erstes grösseres Kräftemessen der Eidgenössischen Saison mit Thurgauer Aushängeschildern»: OK des Kantonalschwingfestes im Mai in Müllheim bringt sich in Stellung Am 1. Mai geht in Müllheim das 116. Thurgauer Kantonalschwingfest mit bis zu 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern über die Bühne. Das OK um Manuel Strupler und Mathias Tschanen freut sich auf ein Fest mit den grossen Thurgauer Aushängeschildern im Teilnehmerfeld.

Mathias Tschanen (Vize) und Manuel Strupler (Präsident) schwingen auf dem zukünftigen Festgelände spasseshalber um die Wette. Bild: Benjamin Manser

Noch weht auf der Wiese beim Kreisel Strässacker ein eisiger Wind. Ob in rund dreieinhalb Monaten am 116. Kantonalen Schwingfest in Müllheim warme Temperaturen herrschen, ist aus meteorologischer Sicht noch völlig unklar. Klar ist aber, dass am 1. Mai auf dem Festgelände vis-à-vis der Sekundarschulanlage Schweisstropfen kullern werden. Denn im Sägemehl kämpfen dann rund 160 Schwinger um den Siegermuni, andere Preise und noch mehr Ehre. OK-Präsident Manuel Strupler sagt:

«Wir haben ein Eidgenössisches Jahr mit dem Schwing- und Älplerfest im August in Pratteln. Bei uns kommt es also zum ersten grösseren Kräftemessen der Eidgenössischen Saison.»

Manuel Strupler, OK-Präsident Kantonalschwingfest Müllheim. Bild: Benjamin Manser

Um den Sieg in Müllheim dürfte also auch der Ottenberger Sämi Giger ein Wörtchen mitreden, der vor wenigen Monaten zum Thurgauer des Jahres gekürt worden ist und in Pratteln zu den Kronfavoriten auf den Königstitel zählt. «Mit den Thurgauer Aushängeschildern und schönem Wetter rechnen wir mit bis zu 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern», meint Strupler. Der SVP-Nationalrat weiss, wovon er spricht. Selbst ist er Eidgenössischer Kranzschwinger, stammt vom Schwingclub am Ottenberg und arbeitete viele Jahre im Kantonalschwingerverband als Technischer Leiter mit. «Mir liegt der Schwingsport am Herzen», sagt Strupler und ergänzt: «Es freut mich, dass wir einen solchen Anlass organisieren dürfen.»

Festgelände Thurgauer Kantonalschwingfest 2022

Schwingklub und Turnverein bilden Trägerverein

Zuletzt hatte der Kantonalschwinget wegen der Pandemie einen schweren Stand, musste das Fest 2020 in Dussnang doch wegen der Pandemie zunächst um ein Jahr verschoben werden. Dann zog sich das OK im Tannzapfenland zurück, weshalb Amriswil als Austragungsort in die Bresche sprang. Müllheim bewarb sich ursprünglich fürs 2021, kommt nun aber dieses Jahr zum Handkuss.

Organisiert wird das Kantonale vom Trägerverein mit dem Schwingclub am Ottenberg und dem TV Müllheim, wobei Müllheim schwingertechnisch grundsätzlich im Einzugsgebiet des benachbarten Teilverbandes Unterthurgau liegt. «Wir sind mit Müllheim hart an der Grenze, haben aber mit dem TV einen lokalen Verein, der sich beim Organisieren von Grossanlässen auskennt», sagt Strupler und schmunzelt. Der TV Müllheim ist bekannt für seine Crazy-Night, die vor der Pandemie seit Jahren Tausende Partygäste an den Rosenweiher lockte. Mathias Tschanen, TV-Ehrenmitglied und jetziger OK-Vizepräsident, sagt:

«Wir wissen, wie man Feste veranstaltet.»

Mathias Tschanen, OK-Vizepräsident Kantonalschwingfest Müllheim. Bild: Benjamin Manser

Sorgen wegen Corona haben Tschanen und Strupler keine. «Wir nehmen die Skirennen in Adelboden und Wengen als bestes Beispiel. Dort atmet man ja nicht andere Luft als hier», sagt SVP-Kantonsrat Tschanen. Und Strupler ergänzt: «Wir gehen davon aus und hoffen sehr, dass es sicher auf eine Art machbar ist.»

Munitaufe in den kommenden Wochen

Die Vorteile des Festgeländes am westlichen Dorfrand Müllheims haben Tschanen und Strupler schnell ausgemacht, wo zwei Tribünen mit 2500 Sitzplätzen, ein grosses Festzelt für die Verpflegung und fünf Sägemehlringe aufgebaut werden. Da wären die Nähe zur Autobahn und die Bushaltestellen in unmittelbarer Gehdistanz. Die Schul- und Sportanlage der Sek liegt direkt daneben, wo einerseits die Athleten untergebracht werden und andererseits der Gabentempel aufgestellt wird. Auch die drei Lebendpreise – ein Fohlen, ein Rind und ein Muni – sind bereits gefunden, obschon die Munitaufe erst im Februar über die Bühne geht.

Das Logo des Thurgauer Kantonalschwingfests 2022 in Müllheim. Bild: Benjamin Manser

Insgesamt arbeitet ein rund 20-köpfiges OK am guten Gelingen des Grossanlasses, das auf rund 400 Helferinnen und Helfern zählen darf, die ihre Unterstützung von den vielen lokalen Partnervereinen zugesagt haben. Strupler meint:

«Es ist schön zu sehen, wie viele hinter diesem Anlass stehen.»

Beim 116. Kantonalschwingfest sollen das Sportliche und die Schwinger am Sonntag im Fokus stehen, da sind sich Strupler und Tschanen einig. Aber es soll auch Platz für ein kleines Rahmenprogramm geben, mit Schwingerparty und Gabentempeleröffnung mit Gönnerabend am Freitag sowie Nachwuchsschnuppertraining und Familienplausch am Samstag, sofern es die Pandemie dann zulässt. Das OK jedenfalls zeigt sich zuversichtlich. «Wir freuen uns, fürs Dorf etwas auf die Beine zu stellen», sagt Tschanen und schwingt mit Strupler in der Eiseskälte fürs Foto spasseshalber um die Wette.