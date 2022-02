Schwimmbad Fixer Betrag statt Defizitgarantie: Finanzierung der Badi Stettfurt neu aufgegleist Der Zweckverband Schwimmbad am Sonnenberg hatte 30 Jahre lang ein unverändertes Organisationsreglement. Nun haben sich die Beteiligten auf eine neue Finanzierung der beliebten Badi geeinigt.

Die Badi Stettfurt wird seit drei Jahrzehnten durch den Zweckverband Schwimmbad am Sonnenberg betrieben. Bild: Olaf Kühne

Mit Affeltrangen, Lommis, Matzingen, Stettfurt, Thundorf und Wängi sind gleich sechs Gemeinden aus drei Bezirken am Schwimmbad am Sonnenberg – kurz: Badi Stettfurt – beteiligt. Der entsprechende Zweckverband, welcher die beliebte Einrichtung betreibt, besteht seit rund 30 Jahren.

Indes ist das Organisationsreglement seit der Gründung des Zweckverbandes nicht mehr geändert worden. «Es hat sich nun aber gezeigt, dass dieses Reglement einiger Anpassungen bedarf», schreibt der Stettfurter Gemeinderat in einer Mitteilung. «Vor allem musste die Finanzierung grundlegend geprüft werden.»

Im Laufe des vergangenen Jahres haben sich deshalb die beteiligten Politischen Gemeinden sowie die meisten Schulgemeinden in diesem Gebiet, die seit Gründung das Betriebsdefizit übernommen haben, auf einen neuen Finanzierungsschlüssel geeinigt. Neu wird dem Zweckverband ein fixer Betrag pro Jahr zur Verfügung gestellt. Mit diesem Betrag kann die Badi planen, sie muss aber auch damit auskommen, da es keine Defizitgarantie mehr gibt.

Gemeinden leisten künftig auch einen Betriebsbeitrag

Da dieser Betriebsbeitrag nicht mehr nur von den Schulgemeinden getragen werden kann, leisten neu die Politischen Gemeinden – nebst den Investitionsbeiträgen – auch einen Betriebsbeitrag. Die Gemeinden haben sich auf einen Schlüssel verständigt, der die Bevölkerungszahl, die Steuerkraft und die Nähe zur Badi einbezieht.

«Es darf als sehr erfreulich gewertet werden, dass nebst den Politischen Gemeinden, welche Träger des Zweckverbands sind, sich praktisch alle Schulgemeinden in der Region erneut zur Badi bekannt haben und weiterhin einen substanziellen Beitrag leisten», schreibt der Stettfurter Gemeinderat weiter. Zudem ermöglichten viele Schulen den Schulkindern noch ein vergünstigtes Saisonabo. Das neue Organisationsreglement ist von der Betriebskommission per 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt worden. «Somit kann die Badi gestärkt in die nächste Saison starten», schliesst die Mitteilung. (red/kuo)