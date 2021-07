Thurgau Schutzschirm für die Grossen: Damit Covid-19 grosse Publikumsanlässe nicht länger ganz zu verhindern vermag Für Grossveranstaltungen auf Thurgauer Kantonsgebiet gibt es neu einen «Schutzschirm» mit einem Kostendach von vorerst sechs Millionen Franken. Aber nur für Veranstaltungen im Kanton Thurgau.

Tristesse statt ausgelassene Stimmung: Die Allmend Frauenfeld, das Gelände, wo jeweils das Open-air stattfindet. Bild: Andrea Stalder

Um die Durchführung von Anlässen zu unterstützen, wurde im Covid-19-Gesetz ein «Schutzschirm» für die Veranstaltungsbranche eingeführt. Gestützt darauf kann ein Kanton Veranstaltungen von überkantonaler Bedeutung unterstützen, die aufgrund einer nachträglichen behördlichen Anordnung wegen der Covid-19-Epidemie verschoben, abgesagt oder eingeschränkt werden müssen. Es muss sich indes um Publikumsanlässe handeln, die der Öffentlichkeit zugänglich und für mehr als 1000 Personen pro Tag konzipiert sind.

Der Bund beteiligt sich an den Unterstützungsleistungen zu 50 Prozent. Für den Vollzug sind die Kantone zuständig. Diese entscheiden daher auf Gesuch über die Zusicherung der Beteiligung an den ungedeckten Kosten. Kommt es in der Folge zu einer Absage oder Einschränkung der Veranstaltung aufgrund der Covid-19-Epidemie, entscheidet der zuständige Kanton über die konkrete Unterstützungsleistung.

Nur auf Kantonsgebiet gültig

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat entschieden, den «Schutzschirm» gemäss den bundesrechtlichen Rahmenbedingungen umzusetzen. Die fragliche Veranstaltung muss somit sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 2 Covid-19-Verordnung Publikumsanlässe erfüllen. Die Vorgaben des Bundes werden lediglich dahingehend verschärft, als dass ausschliesslich Veranstaltungen unterstützt werden, die auf dem Gebiet des Kantons Thurgau durchgeführt werden.

Keine Aussagen möglich zu finanziellen Auswirkungen

Führt ein Veranstaltungsunternehmen mit Sitz oder Wohnsitz im Kanton Thurgau eine Veranstaltung ausserhalb des Kantonsgebiets durch, ist eine Unterstützung ausgeschlossen. Für kantonsübergreifend durchgeführte Veranstaltungen ist eine anteilmässige Unterstützung vorgesehen. Die bundesrechtlich vorgesehene Möglichkeit, einen Vorschuss auf die mögliche Entschädigung zu verlangen, besteht im Kanton Thurgau nicht.

Derzeit kann der Regierungsrat nicht abschätzen, wie viele Veranstaltungen diesen «Schutzschirm» beanspruchen werden. Ebenfalls ist unklar, ob es zu Absagen von Veranstaltungen kommt, die eine Unterstützungspflicht des Kantons auslösen könnten. Zuletzt ist auch offen, in welcher Höhe allfällige Unterstützungszahlungen zu leisten wären. Damit sind laut der Regierung aktuell kaum Aussagen zu den finanziellen Folgen möglich. Basierend auf einer groben Schätzung aufgrund von Erfahrungen aus den Vorjahren hat der Regierungsrat vorerst ein Kostendach von sechs Millionen Franken festgelegt. Die Finanzierung geht zu Lasten des Covid-19 Nachtragskredits. Die kantonale Umsetzung des «Schutzschirms» erfolgt gestützt auf Paragraf 44 der Verfassung des Kantons Thurgau. Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat daher Rechenschaft abzulegen und hat eine Botschaft verabschiedet. (red)