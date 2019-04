Schulweg war Auslöser für Tempo 30 im Sirnacher Ortsteil Horben-Egg Der Sirnacher Ortsteil Horben-Egg erhält fast flächendeckend Tempo 30. Nach der Genehmigung durch den Kanton will der Gemeinderat das Vorhaben auflegen. Olaf Kühne

Tempo 30 soll Horben-Egg künftig sicherer machen. (Bild: Benjamin Manser)





Unübersichtliche Ausfahrten, schlecht vorhersehbare Kurven, keine Trottoirs. Die Verkehrssituation in Horben-Egg ist alles andere als optimal. Dennoch durften Automobilisten bis anhin mit 50 Stundenkilometern durch den Sirnacher Ortsteil fahren – was sie auch leidlich taten, wie Analysen ergaben.

Kurt Baumann

Gemeindepräsident Sirnach



Vor allem aber: In der Egg stehen auch ein Primarschulhaus und ein Kindergarten, weshalb die Dorfstrassen auch als Schulweg dienen. «Das war der Auslöser für unser Vorhaben», sagt Gemeindepräsident Kurt Baumann. Die folglich in Auftrag gegebene Analyse der Situation habe ergeben, dass sämtliche Voraussetzungen für die Einführung von Tempo 30 erfüllt seien.

Tempo 30 in anderen Ortsteilen bewährt

Der Sirnacher Gemeinderat hat nun das Projekt «Tempo-30-Zone Horben-Egg» genehmigt und sich dabei nicht nur auf die besagte Analyse, sondern auch auf Erfahrungen aus anderen Sirnacher Ortsteilen gestützt, in welchen bereits Tempo 30 gilt. «Die Temporeduktionen haben sich überall bewährt, wo wir sie eingeführt haben», sagt Kurt Baumann. «Und sie sind auch allerorten gut akzeptiert.»

In Horben-Egg steht nun als nächster Schritt die Genehmigung durch das kantonale Tiefbauamt auf der Traktandenliste. Danach will der Gemeinderat das Projekt öffentlich auflegen. Dieses sieht vor, dass die Temporeduktion, nebst Signalisationen, mittels Bodenmarkierungen durchgesetzt werden soll, welche im Wesentlichen auf den in Tempo-30-Zonen üblichen Rechtsvortritt hinweisen werden. Einzig auf der Strasse «Busliweid» soll weiter Tempo 50 gelten.