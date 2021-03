Abstimmung Bettwieser Schulbehörde stellt sich nun doch an der Urne der Wiederwahl Anstelle der abgesagten Schulgemeindeversammlung vom 23. März sind die Bettwieser Stimmbürger nun am 28. März an die Urne gerufen. Dabei befinden sie über zahlreiche Traktanden.

In «normalen» Zeiten wählen die Bettwieser ihre Behörden an der Gemeindeversammlung. (Bild: Olaf Kühne)

Während die meisten Schulgemeinden ihre Behörden am Sonntag an der Urne wählen, hätte sich die Bettwieser Primarschulbehörde an der Gemeindeversammlung vom 23. März der Wiederwahl gestellt. Doch nun fällt auch dieser Anlass Corona zum Opfer. Die Schulbehörde bringt nun sämtliche Traktanden am 28. März an die Urne, so auch ihre Gesamterneuerungswahl.

Dabei stellen sich vier Bisherige wieder zur Verfügung: Schulpräsidentin Beatrice Montgomery-Furrer sowie die Behördenmitglieder Gabi Eisenegger, Edith Hinder und Patrick Peter. Als einziger Neuer kandidiert Christian Strebel. Der 37-Jährige ist verheiratet und dreifacher Vater. Beruflich ist der gelernte Mediamatiker im Verkauf von Softwarelösungen tätig.

Rechnung, Budget und unveränderter Steuerfuss

Weiter befinden die Bettwieser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in drei Wochen über den Rechnungsabschluss 2020, das Budget 2021 und über den unveränderten Steuerfuss von 57 Prozent. Zur Abstimmung ­gelangen schliesslich auch der Neubau des Spielplatzes und die Sanierung des Allwetter­platzes. Die Abstimmung über den Spielplatz hatte die Schul­behörde vergangenes Jahr noch verschoben, «im Denken, dass sich die Lage bis im Frühling 2021 verbessert und wir ­Ihnen das Projekt persönlich vorstellen können», wie sie in ihrer Mitteilung in den aktuellen Gemeindenachrichten schreibt.