Schulstart «Das Vertrauen in die Situation ist das Wichtigste» – 26 Schulkinder starteten heute im Schulhaus Ergaten Endlich Schule. 26 Schulkinder starteten heute in der Primarschulanlage Ergaten in Frauenfeld mit der ersten Klasse. Dabei waren wohl manche Eltern nervöser und aufgeregter als ihre Kinder.

Frauenfeld 16.08.2021 TG – Erster Schultag für einige Erstklässler im Schulhaus Ergaten Frauenfeld. Andrea Tina Stalder

Malu hat ihren Ellenbogen auf dem Rand eines stillgelegten Brunnens gestützt. Sie hat ihren Schulthek umgehängt, violett mit glitzernden Schmetterlingen. Malus Lippen sind zu einem Lächeln gehoben und spiegeln den Gesichtsausdruck ihrer Mutter. Diese verstaut nach gelungenen Erinnerungsfotos ihr Smartphone in der Tasche und blickt ihre Tochter stolz an.

Malu. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Erstklässlerin sagt: «Auf den Schulanfang habe ich mich sehr gefreut», ihre Augen wandern neugierig über den Schulhof, der sich vor ihr erstreckt:

«Doch ich bin schon nervös, vor allem, weil hier alles so gross ist.»

Josiah. Bild: Andrea Tina Stalder

Ähnlich geht es Josiah, seine Eltern und sein Grossvater begleiten ihn an seinem ersten Schultag. Er freut sich, vor allem darauf, seine neuen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden kennen zu lernen. Seine Augen weiten sich, es geht los.

Zeit, loszulassen

Pünktlich um neun stellen sich die älteren Kinder der Schule zusammen mit ihren Lehrpersonen auf der Treppe vor dem Schulgebäude auf. Nach einer musikalischen Gesangseinlage weist Schulleiter Gebi Matthey darauf hin, wie wichtig gute Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen sind. Denn für den Schulleiter ist klar, nicht nur für die Kinder ist der Wechsel vom Kindergarten zur ersten Klasse ein grosser Schritt, sondern auch für die Eltern.

Matthey hat selbst zwei Kinder, er weiss, was es bedeutet, wenn man als Elternteil seine Kinder loslassen muss. Daher ist es ihm wichtig, dass er nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern Mut zum Schulanfang machen kann:

«Das Vertrauen in die Situation ist das Wichtigste. Dann wird es gut kommen, auch wenn es mal nicht so rund läuft.»

Matthey führt die Ansprache zum Schulanfang bereits zum elften Mal durch. Zum Abschluss der Begrüssung erhalten die neuen Erstklässler einen Znüni in Form eines gebackenen Buchstabens.

Ein Schritt in die Zukunft

Yara. Bild: Andrea Tina Stalder

Die älteren Schulkinder stimmen mit ihren Lehrpersonen ein weiteres Lied an. Danach betreten die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler mit ihren Eltern das Schulgebäude. In der Garderobe zeigen die Zweitklässlerinnen und Zweitklässler den Neuankömmlingen, wo sie ihren Leuchtstreifen aufhängen und die Schuhe verstauen können. Yara hat gerade ihre Schuhe mit den Schulfinken getauscht. Ihren Schulthek hat sie umgehängt und ihre Augen wandern zu der offenstehenden Klassenzimmertür. «Ich bin so stolz auf dich.» Die Lippen von Yaras Papa berühren ihre Stirn, Yaras Lippen heben sich zu einem sanften Lächeln. Sie sei schon nervös, sagt sie. Aber hauptsächlich freue sie sich, endlich zur Schule gehen zu können. Zusammen mit ihrem Papa betritt sie ihr neues Klassenzimmer, wo ihre neuen «Schuelgespänli» und Klassenlehrperson bereits auf sie warten. Jetzt geht's erst richtig los.