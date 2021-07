Schulprojekt Zirkus Zuckerwatte macht Halt in Hüttwilen, und 120 Primarschüler jonglieren sich mitten in die Manege Im Rahmen einer Projektwoche stellten die Schülerinnen und Schüler der Primar Hüttwilen ein komplettes Zirkusprogramm zusammen. Hilfe bekamen sie dabei von Profi Werner Schönenberger, der ein eigenes Zirkuszelt mit Manege mitbrachte und langjährige Erfahrung mit Schulprojekten hat.

Primarschüler machen Zirkus in einem richtigen Zirkuszelt. Bild: Evi Biedermann

«Ihr habt das super gemacht.» Das Lob kam von Herzen und war nicht übertrieben, wie sich später herausstellte. Dennoch fragte Katrin Huhle nach:

«Seht ihr etwas, dass ihr noch besser machen könnt?»

Gebannt schauten die beiden Buben auf das Smartphone der Lehrerin und begutachteten die Szene, die sie eben im Schulzimmer gespielt hatten. Der eine eher kritisch, der andere selbstzufrieden.

Hüttwiler Schülerzirkus. Bild: Evi Biedermann

Etwas später führten sie ihre Clown-Nummer erstmals im Zirkuszelt auf, das seit Montag auf der Schulwiese stand. Dort herrschte bereits emsiges Treiben. Der plötzliche Wechsel von den gewohnten Räumen im Schulhaus, wo zuvor in Kleingruppen geprobt wurde, ins schummerige Zirkuszelt machte die Kinder ganz kribbelig. Das Abenteuer «Zirkus Zuckerwatte» – wie sie das Unternehmen getauft hatten – war nun ganz nah, und die 120 Hüttwiler Primarschüler waren schon mitten drin. Als Artisten und Publikum zugleich.

Zirkus Bengalo führt seit 20 Jahren Schulprojekte durch

Das Programm, das sie zusammen mit allen Lehrerinnen, helfenden Eltern und dem Ostschweizer Zirkus Bengalo einstudiert hatten, war bunt und auf die Geschicklichkeit der Kinder abgestimmt. Die einen turnten am Trapez, andere balancierten mit Tellern oder Ringen, trieben Zauberei oder übten für eine Pyramide. Über allem wachte Werner Schönenberger, der mit seinem Zirkus Bengalo seit über 20 Jahren Schulprojekte durchführt. Ruhig und konzentriert sass der erfahrene Zirkusprofi auf dem Podium der Lichtregie. Anleitungen gab es erst, wenn die Szene vorbei und die Musik verstummt war.

Akrobatik steht auch auf dem Programm. Bild: Evi Biedermann

Dann stieg der Zirkusdirektor hinab in die Manege und führte gleich selber vor, wie er es haben wollte. Zu beanstanden hatte er am Probetag Mitte Woche wenig. Die grösste Herausforderung liege nicht darin, die einzelnen Kinder zu formen, sagte Schönenberger. Da würden jeweils die Lehrerinnen und Lehrer viel Gutes beitragen. Seine Herausforderung sei, die grosse Masse am Anfang in einzelne Gruppen einzuteilen.

«Wenn das gelingt und die Kinder sich wohlfühlen in der Gruppe, läuft vieles von selber.»

Die kleinen Artistinnen und Künstler gaben ihr Bestes. Wer seinen Auftritt beendet hatte, gesellte sich ins Publikum, klatschte, johlte oder pfiff mit den anderen mit, was den Lärmpegel im Zelt kräftig erhöhte. Die Schlussnummer bestritten die beiden Clowns. Die Jungs brachten nicht nur alle zum Lachen, sondern sorgten mit ihrer Pantomime auch für beste Unterhaltung.