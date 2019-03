Schulkinder in Hüttwilen erhalten keinen zweiten freien Nachmittag Bei den Finanzen war sich die Versammlung der Primarschule Hüttwilen rasch einig. Anlass zur Diskussion gaben dagegen die schulfreien Nachmittage. Evi Biedermann

Der 44-jährige Familienvater Damian Loser ersetzt Nicole Haag in der Hüttwiler Primarschulbehörde. (Bild: Evi Biedermann)

In der Schulbehörde von Hüttwilen kommt es zu einem Wechsel. Nicole Haag wird das Team nach acht Jahren verlassen, an ihre Stelle tritt ab dem neuen Schuljahr Damian Loser. Der Meisterlandwirt arbeitet im Massnahmezentrum als Bereichsleiter Milchvieh und Arbeitsagoge und hat letztes Jahr die Grundausbildung zum Fachmann für Justizvollzug erfolgreich abgeschlossen. Der 44-jährige Familienvater wurde in geheimer Wahl am Donnerstagabend glanzvoll gewählt.



Die Rechnung 2018 schliesst mit einem Gewinn von 198'618 Franken, budgetiert waren 50'000 Franken. Geld gespart wurde mit einer durchdachten Planung der Klassen, Geld eingenommen mit Steuererträgen, auch aus früheren Jahren. Der Gewinn ist bereits dem zweckfreien Eigenkapital zugeflossen, das sich damit auf 559'268 Franken erhöht. Das Budget 2019 rechnet bei unverändertem Steuerfuss von 65 Prozent mit einem Gewinn von 39'500 Franken.



Umfrageresultat zu wenig eindeutig

In der Diskussion nach dem rasch erledigten geschäftlichen Teil erkundigte sich eine Mutter, warum die Behörde bei der Elternumfrage zum Thema «Zweiter schulfreier Nachmittag» nicht nach dem demokratischen Prinzip gehandelt habe. Das Ergebnis der Umfrage ergab, dass sich 51 Prozent der teilnehmenden Eltern einen zweiten schulfreien Nachmittag wünschen, 49 Prozent nicht. An der Umfrage hat sich gut die Hälfte der Eltern beteiligt. Aufgrund des äusserst knappen Resultats entschloss sich die Schulbehörde darauf, den Zustand mit nur einem schulfreien Nachmittag zu belassen.



«Es gibt da gewisse Sachzwänge»

Die Votantin gab sich damit nicht zufrieden und wollte mehr wissen. Wie Schulpräsidentin Natascha Maier erklärte, wäre ein zweiter schulfreier Nachmittag nicht so einfach zu organisieren. «Es gibt da gewisse Sachzwänge», sagte sie. Montag und Freitag dürften nachmittags nicht schulfrei sein. Es blieben noch Dienstag und Donnerstag, doch an diesen Tagen käme man in Konflikt mit dem Mittagstisch. Möglicherweise auch mit Eltern, die mehr als ein Kind in der Schule haben. «Wir können das nochmals genauer ansehen», meinte die Schulleiterin Catalina Frischknecht einlenkend.



Es meldeten sich auch weitere Votanten zu Wort, bis endlich ein Stimmbürger fragte, warum man denn nicht bereits vor der Umfrage geprüft habe, wie ein zweiter schulfreier Nachmittag zu organisieren sei. Letztlich gab die Schulpräsident bekannt, dass dieses Thema in der Behörde nochmals besprochen werde.