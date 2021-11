Schulgemeindeversammlung Fast einstimmig: Schulbürger von Warth-Weiningen genehmigen 4,5 Millionen Franken für Schulhauserweiterung Die Primar Warth-Weiningen bekommt dringend benötigte zusätzliche Schulräume. Das hat die Gemeindeversammlung am Donnerstagabend entschieden. Für das kommende Jahr rechnet die Schulbehörde mit einem Minus. Gleichwohl kommt der Antrag auf Steuerfusssenkung durch.

Visualisierung der erweiterten Schulanlage Warth-Weiningen. Bild: PD

Der Aufwand hat sich ausbezahlt: An der Schulgemeindeversammlung von Warth-Weiningen haben 79 von 80 anwesenden Stimmberechtigten einen Kredit von 4,5 Millionen Franken gutgeheissen. Somit ist der Weg frei für die dringend benötigte Schulraumerweiterung. Mit einer derart deutlichen Zustimmung hat am Donnerstag wohl niemand gerechnet, denn als es vor etwas mehr als einem Jahr um den Planungskredit ging, wäre dieser um ein Haar verworfen worden.

Roger Müller, Schulbehördenmitglied Finanzen. Bild: Evi Biedermann

Die Schulbehörde nahm sich den Vorwurf, sie habe nicht transparent kommuniziert, zu Herzen und hat seither nebst den Schulversammlungen an zwei weiteren Infoanlässen über das Ausbauprojekt informiert. So gab es an der Schulversammlung vom Donnerstag keine einzige Frage mehr zum Projekt und an der Abstimmung keine Gegenstimme, wohl aber eine Enthaltung.

Versammlung senkt Steuerfuss

Das Budget 2022 rechnet bei einem Aufwand von 3,321 Millionen Franken mit einem Minus von knapp 440‘000 Franken. Trotz des erwarteten Verlusts haben die Stimmbürger nebst dem Budget auch einer Steuerfusssenkung von 41 auf 36 Prozent zugestimmt. Einer der Gründe ist das hohe Eigenkapital – zum Teil bedingt durch hohe Ertragsüberschüsse vergangener Jahre und den Verkauf des alten Schulhauses in Weiningen – das nun mittelfristig reduziert werden soll. Der neue Finanzchef Roger Müller sagte:

Die Stimmberechtigten am Donnerstagabend. Bild: Evi Biedermann

«Das kann man nur, wenn man Verluste macht.»

Im laufenden Rechnungsjahr dürfte das noch nicht gelingen, denn wie Müller sagte, zeichne sich trotz budgetierten Verlusts aufgrund von deutlich mehr Steuereinnahmen ein Gewinn ab.

Schulalltag weiterhin von Pandemie geprägt

Schulleiterin Barbara Luginbühl berichtete über den Schulalltag, der nach wie vor von Coronamassnahmen bestimmt wird. So werden seit den Herbstferien auf freiwilliger Basis wöchentlich Spucktests durchgeführt. Von den 91 Primarschulkindern haben deren 77 eine Testerlaubnis in die Schule gebracht. Positive Fälle gab es seither nicht. Die Schulleiterin sagte:

«Hoffen wir, dass es so bleibt.»

David Zimmerli, Schulbehördenmitglied Liegenschaften. Bild: Evi Biedermann

Die Tests seien mit grossem administrativen Aufwand verbunden. Das Pensum für die Schulische Sozialarbeit wird von den Primarschulen des Seebachtals erhöht, Warth-Weiningen beteiligt sich neu mit 15 Prozent daran. Die letzte Schulische Sozialarbeiterin hat ihre Anstellung auf Ende Juli gekündigt. Die Primarschulen des Seebachtals arbeiten nun eine neue Vereinbarung aus. Nachher wird die Stelle frisch ausgeschrieben.