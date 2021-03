SCHULGEMEINDE Sek Eschenz will mit «erfreulicher Steuerfusssenkung» den umliegenden Primarschulgemeinden eine Steuerfusserhöhung ermöglichen Die Schulbürger der Sek Eschenz stimmen heuer wegen der Umsetzung des revidierten kantonalen Beitragsgesetzes über ein aussergewöhnliches Budget ab.

Eines der Gebäude auf dem Eschenzer Schulareal. Bild: Andrea Stalder (Eschenz, 7. Januar 2021)

(red/sko) Mit dem revidierten Beitragsgesetz zum Abbau von Steuerbelastungsunterschieden durch kantonale Beiträge ergab sich für die Sek Eschenz in Bezug auf die Finanzen eine völlig neue Ausgangslage. Die nicht ganz einfache finanzielle Situation der vergangenen Jahre konnte durch die Kooperation der beiden Primaschulbehörden Eschenz und Kaltenbach-Wagenhausen sowie der Politischen Gemeinde Eschenz durch Steuerfussanpassungen ab 2019 stabilisiert werden, heisst es dazu in einer Mitteilung der Sek Eschenz.

Christof Schnider, wiedergewählter Präsident Sek Eschenz. Bild: PD

Mit dem revidierten Beitragsgesetz, das seit 2011 in Kraft gesetzt und im Jahr 2020 umfangreich überarbeitet wurde, ist die Sekundarschule nun von der zahlenden Schulgemeinde zur Beitragsempfängerin geworden. Diese für Schulpräsident Christof Schnider erfreuliche Tatsache konnte zu einer Steuerfussreduktion genutzt werden.

Die Behörden der drei Schulen einigten sich auf eine Senkung des Steuerfusses von fünf Prozentpunkten bei der Sek, um gleichzeitig den Primarschulen eine Steuerfusserhöhung im gleichen Umfang zu ermöglichen. Mit dem Ziel, im ganzen Sekundarschulkreis ausgeglichene Finanzen zu ermöglichen und gleichzeitig die Steuerzahler in dieser schwierigen Zeit nicht zusätzlich zu belasten, heisst es weiter.

Abgrenzung gegen Schwankungen in der Rechnung

Das neue Beitragsgesetz helfe Schulgemeinden mit geringerer Fiskalkraft für eine ausgeglichene Rechnung. Seien die Erträge aus den ordentlichen Steuern klein, erhalte die Schulgemeinde höhere Beiträge aus dem Finanzausgleich respektive weniger Beiträge, falls der Steuerertrag höher ausfällt.

Im Normalfall läuft dieser Prozess über zwei Jahre. Gibt es rekordhohe und unerwartete Steuererträge wie in diesem Jahr, wird der Finanzausgleich vom nächsten Jahr davon betroffen, was zu Schwankungen in der Rechnung führt. Der Kanton schlägt deshalb vor, dieses strukturelle Problem in den Finanzen mit einer «buchhalterischen Abgrenzung» zu lösen. Grenzt eine Schulgemeinde ab, beeinflusst in Zukunft Steuerkraft und Finanzausgleich im gleichen Jahr den Finanzhaushalt der jeweiligen Schule. Die Sek Eschenz hat deshalb entschieden, ab 2021 die Kantonsbeiträge neu abzugrenzen.

Übergangsjahr mit überdurchschnittlichem Gewinn

Dieser Systemwechsel führt zu einem Übergangsjahr, in dem der Finanzausgleich zweimal im Budget erscheint. Da die Sek zu den Beitragsempfängern gehört, resultiert aus dieser Umstellung im Budget 2021 ein Sonderertrag, da einmal der Kantonsbeitrag aus dem Rechnungsjahr 2020 sowie zusätzlich die Abgrenzung des Kantonsbeitrags für das Rechnungsjahr 2021 aufgenommen werden, teilt die Behörde mit. Dies führe zu einem einmaligen überdurchschnittlichen Gewinn in der Erfolgsrechnung 2020 von 341'000 Franken bei einem Gesamtaufwand von 2,59 Millionen Franken.

Da die Sekundarschulbehörde schon bewilligte Bauprojektierungskredite für den Startschuss zu Verbesserungen der Infrastruktur in Angriff genommen hat, kommt dieser Ertrag für Schulpräsident Schnider «genau zur richtigen Zeit und kann schon mittelfristig zum Wohle der Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden».