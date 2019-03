Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen hofft auf Senkung des Steuerfusses Der Souverän der Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen bewilligt halbe Million für neues Mobiliar. Hans Suter

Das Sekundarschulzentrum Ägelsee in Wilen. (Bild: Hans Suter)

Die Jahresrechnung 2018 der Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen schliesst mit einem unerwartet hohen Gewinn von knapp 180'000 Franken statt eines budgetierten Defizits in gleicher Höhe ab. Hauptgründe sind Steuermehreinnahmen und Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich des Kantons. Das Budget 2019 sieht bei gleichbleibendem Steuerfuss (38 Prozent) einen Gewinn von 137'000 Franken vor.

Schulpräsident Armin Blöchlinger untermauerte die Hoffnung auf eine baldige Steuersenkung. Allerdings lasse sich diese erst realisieren, wenn das revidierte Beitragsgesetz des Kantons Thurgau in Kraft sei. Er geht davon aus, dass es für den «Ägelsee» auf jeden Fall zu einer Entlastung kommen wird.

Halbe Million für neues Mobiliar

Das in die Jahre gekommene Mobiliar in den Schulzimmern soll bald ersetzt werden. Dafür bewilligten die Anwesenden an der Schulgemeindeversammlung vom Donnerstag 500'000 Franken. Ebenso wurde der Verlängerung des Pilotbetriebs der Mittagsbetreuung zugestimmt.

Im Sekundarschulzentrum Ägelsee werden 174 Schülerinnen und Schüler aus den zwei Trägergemeinden – den politischen Gemeinden Wilen und Rickenbach – unterrichtet. Zudem besuchen 32 Schülerinnen und Schüler aus Busswil und Littenheid die Schule Ägelsee. Die beiden Orte gehören allerdings zur Politischen Gemeinde Sirnach, die nicht Teil der Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen ist. Der Schulbesuch aus diesen Dörfern ist deshalb in einem Schulvertrag geregelt, an dessen Erneuerung man im «Ägelsee» aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen sehr interessiert ist.