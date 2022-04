Schulfinanzen Millionensegen für Schulen Frauenfeld: Sowohl Rechnung der Primar als auch der Sek schliessen klar besser ab als erwartet Dank unerwarteter Steuererträge und dem neuen Finanzausgleich präsentieren die Frauenfelder Schulgemeinden in den Rechnungen 2021 rosige Zahlen. Die Stimmberechtigten entscheiden am 15. Mai.

Zeigt die neuen Abstimmungsbroschüren der Schulen Frauenfeld: Schulpräsident Andreas Wirth zwischen Finanzleiter Christian Schwarz (links) und Markus Herzog, Leiter der Abteilung Betrieb. Bild: Samuel Koch

Zu vorsichtig. So haben die Behörden der Schulen Frauenfeld angesichts der Coronapandemie auch für das Rechnungsjahr 2021 budgetiert. Das haben die Verantwortlichen der Frauenfelder Schulgemeinden am Freitag vor den Medien zugegeben. Umso erfreulicher präsentieren sich nun die Abschlüsse sowohl der Primar- als auch der Sekundarschulgemeinde. Schulpräsident Andreas Wirth sagte:

«Es ist eigentlich nichts Neues mehr, fast überall sind die Abschlüsse besser als erwartet.»

Andreas Wirth, Präsident Schulen Frauenfeld. Bild: Kevin Roth

Die Primarschulgemeinde schliesst das Jahr bei Gesamtausgaben von rund 36,75 Millionen Franken mit einem Gewinn von 5,04 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Plus von 176'030 Franken. Bei der Sekundarschulgemeinde mit ihren Aussengemeinden Gachnang, Felben-Wellhausen und Hüttlingen resultiert bei Gesamtausgaben von 20,59 Millionen Franken ein Gewinn von 3,77 Millionen Franken, im Budget betrugt das Plus noch 245’400 Franken.

Erstmals kommen die Unterlagen für die Stimmberechtigten nicht dick und ausführlich in die Haushalte geflattert, sondern in einer abgespeckten Version mit neuem Outfit. «Das Wichtigste zusammengefasst», resümiert Schulpräsident Wirth die Modernisierung und zeigt, wie man über QR-Codes auf die Websites mit den jeweiligen Unterlagen der Primar und der Sek gelangt. Finanziell seien die Änderungen ein Nullsummenspiel, meint Wirth. Dafür werde die Umwelt geschont. Und wer doch die ausführlichen Unterlagen studieren wolle, könne sie weiterhin bei der Schulverwaltung beziehen.

Beide Schulgemeinden stellen Steuersenkungen in Aussicht

Bei genauerem Studieren der Rechnungsunterlagen fallen für die positiven Rechnungsabschlüsse vor allem höhere Steuereinnahmen (Primar: + 334'000 Franken; Sek: +1,16 Millionen Franken) sowie die tieferen Abgeltungen in den per Anfang 2021 angepassten Finanzausgleich auf (Primar: -1,27 Millionen Franken; Sek: -467'000 Franken). Wirth sagt:

«Das ist erfreulich für uns.»

Sowohl bei der Primar als auch bei der Sek hat sich die Pandemie sowohl auf der Aufwand- als auch auf der Ertragsseite ausgewirkt, «im Positiven wie im Negativen», sagte Finanzleiter Christian Schwarz vor den Medien. So seien etwa durch abgesagte Reisen, Elternabende oder Personalanlässe weniger Mittel aufgewendet worden, deren Einsparungen jedoch durch den Kauf von Masken oder Desinfektionsmittel wieder zum Tragen gekommen seien. Durch die guten Abschlüsse stellen beide Schulgemeinden unter Berücksichtigung der aktuellen Krisensituation mit dem Ukraine-Krieg aufs Budget 2023 hin Senkungen der Steuerfüsse in Aussicht. Aber Wirth betont: «Wir sind vorsichtig.»

Investitionen primär in Schulanlagen Schollenholz und Reutenen

Markus Herzog als Leiter Betrieb der Schulen Frauenfeld stellte die Details zu den Investitionsrechnungen vor. Bei der Primarschule stehen Nettoinvestitionen in Höhe von 3,66 Millionen Franken zubuche, wobei mit rund 10,53 Millionen Franken der Löwenanteil in die Gesamtsanierung der Schulanlage Schollenholz floss, wofür 7 Millionen Franken aus dem Fonds für Baufolgekosten entstammen. Im Schollenholz ist mittlerweile die neue Sporthalle in Betrieb, der Neubau konnte dieses Frühjahr leicht verzögert erfolgen, was mit Lieferengpässen beim Material zu tun hat. Herzog sagte:

«Jetzt startet die zweite Etappe mit der Sanierung des Altbaus, der bis im Frühling 2023 dauert.»

Markus Herzog, Leiter Betrieb Schulen Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Danach folgt der Kindergarten, womit die Sanierung bis im Sommer 2023 vollendet werden soll. Bei der Sek liegen die Nettoinvestitionen bei 1,05 Millionen Franken, wobei vor allem Sanierungen im Reutenen ins Gewicht fallen.

Geht es nach den Schulbehörden, fliesst der Gewinn bei der Primar in den Erneuerungsfonds für Baufolgekosten (1,6 Millionen Franken), in die Vorfinanzierung des Neubaus Erzenholz (3,4 Millionen Franken) sowie die restlichen rund 37'000 Franken ins Eigenkapital, das neu auf einen Betrag von zirka 3,57 Millionen Franken käme. Bei der Sek soll der Überschuss in den Erneuerungsfonds für Baufolgekosten (1,1 Millionen Franken), in die Vorfinanzierung der Schulanlage Reutenen (1,6 Millionen Franken) sowie die Schulanlage Ost (1 Million Franken) sowie die restlichen rund 70'000 Franken dem Eigenkapital zugeschrieben werden. Dieses läge neu bei rund 5,35 Millionen Franken.

Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten am 15. Mai an der Urne.