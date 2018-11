Balterswiler Sekschüler montieren Solaranlage auf Turnhallen-Dach

Im Anschluss an die Schulgemeinde hält am 29. November die politische Gemeinde Bichelsee-Balterswil ihre Budget-Gemeindeversammlung ab. Dabei befinden die Stimmberechtigten über zwei Kreditanträge für Strassensanierungen. Für die dritte Etappe «Höfli-Niederhofen» sind 200'000 Franken vorgesehen; für die Strasse im Hägler in Itaslen knapp 240'000 Franken.

Wie die Schule ändert auch die politische Gemeinde nichts am Steuerfuss, der bei 49 Prozent liegt. Zudem rechnet der Gemeinderat im kommenden Jahr mit einem Defizit von gut 250'000 Franken. Dies entspricht etwa dem Budget für das laufende Jahr, bei dem ein um rund 20'000 Franken höherer Verlust budgetiert war.

Informationen zum Landhaus

Auf der Traktandenliste sind zudem Informationen zur Zonenplanung vorgesehen – und zur Liegenschaft Landhaus in Bichelsee. Der Gemeinderat beabsichtigt, das Haus umfassend zu sanieren, damit unter anderem die seit Jahren leerstehende Wirtewohnung separat vermietet werden kann.

Im vergangenen September hätten die Bichelseer Stimmbürger dazu über einen Kredit von 1,4 Millionen Franken befinden sollen. Aus der Abstimmung wurde aber nichts. Denn das kantonale Amt für Denkmalpflege stellte Teile der geplanten Arbeiten in Frage – unter anderem die vorgesehene Aussentreppe. Der Gemeinderat musste so mit der Denkmalpflege zunächst klären, in welchem Umfang eine Modernisierung des Landhauses überhaupt möglich ist.