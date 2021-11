Schule Zusammenschlüsse von Schulgemeinden zu Volksschulgemeinden: «Prüfen Sie die Möglichkeiten» Der Verband Thurgauer Schulgemeinden wählt den Weinfelder Schulpräsidenten Thomas Wieland neu in den Vorstand. Präsident Heinz Leuenberger plädiert für Zusammenschlüsse von Schulgemeinden zu Volksschulgemeinden.

Der neue Vorstand des Verbandes Thurgauer Schulgemeinden. Bild: Manuela Olgiati

«Das Schulwesen ist von einer starken Dynamik geprägt», sagt Heinz Leuenberger. Er ist Präsident des Verbands Thurgauer Schulgemeinden (VTGS) und seit 33 Jahren Präsident der Schulgemeinde Erlen.

Es brauche viel Energie und innere Bereitschaft in einer intensiven Auseinandersetzung mit den komplexen Fragen und vielfältigen Problemen oder Reformen des Schulwesens, sagte er am Freitag an der Hauptversammlung des VTGS. Dies sei notwendig, um den Überblick und Durchblick im Prozess des Wandels zu wahren.

Die Schule ist auch Thema in der Politik

Regierungspräsidentin Monika Knill bestätigt dies. Es brauche Standvermögen in dieser pandemiebedingten Situation. Die Bildungsdirektorin zeigte Verständnis für die Herausforderungen an den Thurgauer Schulen. Die Ausbildung und Einreihung von Kindergartenlehrpersonen sei auf politischer Ebene ein Thema. Geradezu brisant sei in der Politik das Thema «Frühe Förderung». Gemeinsam mit dem Departement für Justiz und Sicherheit würden die gesetzlichen Grundlagen aus den Jahren 2003/04 überarbeitet; diese sollen dem Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern mehr Rechnung tragen.

Volksschulgemeinden im Zentrum

Heinz Leuenberger, Präsident Bild: Manuela Olgiati

Heinz Leuenberger rückte einmal mehr die Zusammenschlüsse von Schulgemeinden zu Volksschulgemeinden ins Zentrum. «Prüfen Sie die Möglichkeiten», sagte er. Andreas Wirth, der Schulpräsident der Schulen Frauenfeld und Vorstand im VTGS, betonte die Bewerbungschancen von Lehrpersonen aus den eigenen Reihen für die Ausbildung in Schulleitungen. Es fehle heute eine echte Auswahl an Schulleitern bei der Rekrutierung.

Vorstand vollständig, Leuenberger bestätigt

Nach dem Ausscheiden von Christoph Kohler, Amriswil, aus dem Vorstand wurde einstimmig Thomas Wieland, Präsident der Primar- und Sekundarschulgemeinden Weinfelden, in den VTGS-Vorstand gewählt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden in globo wiedergewählt: Susanne Burgmer, Leiterin Finanzen PSG und SSG Kreuzlingen; Markus Müggler, Schulpräsident SSG Halingen und PSG Thundorf; Monika Ribi Bichsel, Schulpräsidentin PG Mammern und SSG Steckborn; Maike Scherrer, Schulpräsidentin VSG Nollen; Urs Schrepfer, Schulpräsident Politische Gemeinde Sirnach; Andreas Wirth, Schulpräsident PSG und SSG Frauenfeld. Heinz Leuenberger wurde mit Applaus in seinem Amt als Präsident bestätigt.

Die Rechnung geht auf

Die Rechnung 2020, die Geschäftsführerin Renate Wüthrich erläuterte, weist bei einem Aufwand von 381431 Franken und einem Ertrag von 448366 Franken einen Gewinn von 63935 Franken aus. Zwei Mal 50000 Franken hat der VTGS während des pandemiebedingten Lockdowns von der EKT und der TKB erhalten. Diese Beiträge flossen in die Weiterentwicklung des Fernunterrichtes in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Thurgau ein. Das Budget 2022, das mit einem höheren Personalaufwand kalkuliert, sieht einen Gewinn von 26165 Franken vor.

Zukunft des VTGS mit Charta 2040 stärken

«In den letzten zwei Jahren haben wir in einer Klausurtagung die ‹Charta 2040› erarbeitet», sagte Heinz Leuenberger. Die digitale Transformation und tägliche gesellschaftliche Herausforderungen beeinflussten die Zukunft der Schule. «Die Welt wird dadurch bunter», sagte der 67-Jährige. Er sei überzeugt, dass die Schule dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen müsse.

Der Vorstand des VTGS akzentuiert deshalb die strategischen Ziele. Er möchte die Schulgemeinden durch Weiterbildungen unterstützen und gleichsam die strategische Führung und das Bewusstsein für schulische Zusammenhänge stärken. Die Zusammenarbeit mit politischen Gemeinden und Schulgemeinden soll gezielt die gemeinsamen Ziele fördern. «Betroffene zu Beteiligten machen» bleibe auch in Zukunft ein wichtiger Teil des Konzeptes. Ebenso das Fördern einer nachhaltig Entwicklungen und eines gesunden Lebensraums.

Schulentwicklung bedeute Kreativität, Urteilsvermögen, Kommunikation, Teamarbeit, soziale und überfachliche Kompetenzen in Einklang zu bringen. Die Volksschulen möchten gerade auch als attraktive Arbeitgeber das Image der Schule stärken.