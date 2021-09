Schule Weitere Schulkinder in Quarantäne Auch in Müllheim mussten einige Tage nach den Sommerferien Kindergarten- und Primarschülerinnen und Schüler in Quarantäne.

In Müllheim mussten einige Kinder von zu Hause aus unterrichtet werden. Bild: PD

Kurz nach dem Schulstart hat sich in Müllheim eine Primarklasse in Quarantäne begeben müssen. Gemäss Schulpräsident Oliver Schmid blieben weiter vereinzelt Schulkinder und Kindergartenkinder zu Hause. In der Sekundarschule begab sich eine Schülerin in Quarantäne. Die Quarantäne dauerte für die Kindergarten- und Primarschülerinnen und Schüler auf Anweisung des Contact-Tracing zehn Tage. Schmid merkt an, die Situation habe sich im Vergleich zum Schulstart verbessert. «Den Kindern geht es gut und sie können bereits wieder am regulären Schulunterricht teilnehmen.»

Nebst den geltenden Schutzmassnahmen tragen einige Lehrpersonen auf freiwilliger Basis wieder eine Schutzmaske. Ebenfalls wird darauf geachtet, dass sich die Jahrgänge nicht mehr untereinander mischen. Für die Eltern, die an dem

Elternabend im Kindergarten oder der Primarschule teilnahmen, bestand eine Maskenpflicht. Zudem wurde den Kindergarteneltern empfohlen, aus Platzgründen nur mit einem Elternteil teilzunehmen. Schmid ist zuversichtlich, dass sich die Situation bis zu den Herbstferien weiter stabilisiere. Danach sei die weitere Entwicklung aber ungewiss. «Es stellt sich dann die Frage, ob die Kinder mit ihren Eltern in die Ferien verreisen und welchen Einfluss allfällig Einreisebeschränkungen haben.»