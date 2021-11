Schule Leuchtende Stirnbänder der Terzstiftung Berlingen sorgen bei Schülerinnen und Schülern in Schlatt für mehr Sicherheit Schülerinnen und Schüler der Unterstufen der Volksschule Region Diessenhofen (VSGDH) durften vor kurzem ein wärmendes Stirnband aussuchen. Das Besondere dabei: Sie reflektieren.

Schülerinnen und Schüler der VSGDH mit ihren leuchten Stirnbändern. Bild: PD

Am Tag des Lichts Anfang November durften die Lernenden der Unterstufe an allen Standorten der Volksschule Region Diessenhofen (VSGDH) ein wärmendes Stirnband aussuchen. Das Besondere dabei sind die reflektierenden Fäden, welche in der dunkleren Jahreszeit die Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler enorm erhöhen. Das schreibt die VSGDH in einer Mitteilung.

Gross war die Freude aber auch die Dankbarkeit über diese coolen und überaus nützlichen Geschenke. Doch woher stammen diese Überraschungen? Fleissige und motivierte Frauen aus der Region haben im Namen der Terzstiftung Berlingen in unzähligen Stunden über 240 Stirnbänder gestrickt. Dafür bedankt sich die VSGDH im Namen der Lernenden, Eltern und aller Mitarbeitenden. Sie schreibt:

«Mit dieser Aktion können wir die Sicherheit auf dem Schulweg zusätzlich erhöhen.»

Am Abend konnten die neuen Stirnbänder anlässlich des Räbenliechtliumzugs in Schlatt zum ersten Mal getestet werden. Mit Stolz und grosser Freude wurden die selbstgeschnitzten Räben präsentiert. Und dabei leuchteten für einmal nicht nur die Kunstwerke und die Augen der Schülerinnen und Schüler, sondern eben auch die Stirnbänder. (red)