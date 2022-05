Schule Das Interesse ist geweckt: Busswiler Primarschüler präsentieren Ergebnis ihrer Projektwoche – ein nachhaltiges Feriendorf Eine Projektwoche macht immer Spass. Endlich raus aus dem Schulzimmer, hinein in ein Projekt, welches in einigen Jahren noch für Aufsehen sorgen wird. Denn die 5.- und 6. Klässler aus Busswil erschufen das Feriendorf «Tiny-Village». Dieses wird detailgetreu errichtet werden, mit dem Ziel, es 2025 im Allgäu zu eröffnen.

Die Busswiler 5.- und 6. Klässler haben ein Feriendorf der Zukunft gebaut. Unterstützt wurden sie von zwei Lernenden der Firma Stadler Rail (hinten in Blau).

Welche Primarschüler können schon von sich behaupten, ein eigenes Dorf geplant und gebaut zu haben. Den Busswiler Schülern wird man dieses nicht absprechen können. Während einer Woche haben sie mit viel Enthusiasmus, Ehrgeiz und Spass das «Tiny-Village» gebaut. Ein Feriendorf der Zukunft, welches an Ressourcenorientiertheit und Nachhaltigkeit kaum zu überbieten ist.

Ganz wichtig sei, dass die Häuser aus Holz gebaut werden, dass das Windrad für Strom sorgt und auf den Dächern natürlich Solarpanels angebracht sind, erklären Anika Schrepfer (11) und Marco Donno (12). Die beiden haben ihre Projektwoche in vollen Zügen genossen. «Das war megacool und viel besser als normale Schule», sagen die beiden verschmitzt. In Zusammenarbeit mit Eltoys und einigen Lernenden der Firma Stadler Rail in Bussnang wurde viel Kreatives ertüftelt, das Vorstellungsvermögen gefördert und ab und zu auch diskutiert, wie man was wo erbauen will. Die beiden Lehrerinnen Seraina Kunz und Maya Herzig erklären:

«Im Vordergrund sollte stets der Grundgedanke der Nachhaltigkeit, also auch der erneuerbaren Energien, stehen.»

Für sie war es zudem spannend zu sehen, wie ansonsten eher kribbelige Schüler in diesem Projekt völlig ruhig und motiviert zur Sache gingen. Die Firma Eltoys ist in der Schweiz schon seit über 20 Jahren erfolgreich im Kita-, Kindergarten- und Schulbereich tätig. Sie vertreibt verschiedene qualitativ hochwertige Produkte für Kinder unterschiedlichen Alters, mit dem Ziel, Lerninhalte spielend zu vermitteln.

Interesse für technische und naturwissenschaftliche Berufe früh wecken

Elmar Blöchlinger von Eltoys erklärt zudem, dass das Interesse für technische und naturwissenschaftliche Berufe bei den Kindern möglichst früh, also im Vorschulalter, sowie bei Schülerinnen und Schülern aller Klassenstufen geweckt und gefördert werden müsse. «Nur so ist es möglich, die Ausbildung von qualifiziertem Nachwuchs in den Bereichen Technik, Informatik und Naturwissenschaften zu unterstützen», sagt Blöchlinger, der seine Schulzeit mit dem heutigen Sirnacher Schulpräsidenten Urs Schrepfer absolvierte.

«Um die Schüler für wichtige, gesellschaftlich relevante Themen zu sensibilisieren und die Lehrpersonen bei der Wissensvermittlung zu unterstützen, braucht es entsprechende Materialien und Werkzeuge, die Unterstützung der Wirtschaft sowie ein effizientes Coaching», erklärt Blöchlinger weiter und spannt den Bogen rüber zur Firma Stadler Rail in Bussnang. «Stadler sponsort uns Arbeitstische und Materialien. Zudem ist die tageweise Mitarbeit ihrer Lernenden Gold wert.»

Dorf wird bis 2025 im Allgäu realisiert

Die Erstellung des Feriendorfes der Busswiler Schüler nimmt sogleich Fahrt auf. «Im Allgäu haben wir soeben das Bauland erworben, nun werden weitere Schritte in die Wege geleitet. So, dass in drei Jahren die Eröffnung stattfinden kann», sagt Elmar Blöchlinger.