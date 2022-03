Schule Betreuungs- und Förderzentrum für ukrainische Flüchtlingskinder: Primarschule Thundorf wappnet sich Wegen Corona stellte das vergangene Schuljahr die Lehrerschaft und Behörde der Primarschule Thundorf vor ausserordentliche Herausforderungen. Kaum ist die Pandemie vorbei, bereitet sich die Behörde für die Aufnahme von ukrainischen Kindern vor.

Primarschülerinnen und Primarschüler während des vergangenen Clean-Up-Day. Bild: PD / Karin Jenny

Keine einzige Wortmeldung lösten die in der Botschaft der Primarschule Thundorf traktandierten Geschäfte aus, als sich am Montagabend nur wenige Schulbürgerinnen und Schulbürger zur Rechnungsgemeinde unter der Leitung von Präsident Markus Müggler im Gemeindesaal trafen. Und so führte Reto Rietmann durch die Jahresrechnung mit einem Gewinn von über 203'000 Franken. Dem höheren Steuerertrag stand der reduzierte Lastenausgleich entgegen.

Markus Müggler, Präsident Primarschule Thundorf. Bild: PD

Mit Blick in die Zukunft zeigte der Rechnungsführer auf, dass die hohe Verschuldung abgebaut werden müsse, obwohl der voraussichtliche Rückgang der Schülerzahlen in den kommenden Jahren auch eine Senkung des Lastausgleichs zur Folge habe. Das Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 71 Prozent zeigt sich in Anlehnung an das Vorjahr und ohne Neuinvestitionen nahezu ausgeglichen.

Investitionen mit Geld aus Bauerneuerungsfonds

Die Gemeindeordnung wurde formaljuristisch überarbeitet und darin wurden einzig die Finanzkompetenzen angepasst. Liegenschaftsverwalter Gregor Kramer zeigte in Wort und Bild, was mit den rund 152’000 Franken aus dem Bauerneuerungsfonds geschaffen wurde: der neue Hallenboden, der neue Allwetterplatz, die Parkfelder im Westen und die befestigte Zufahrt zu den Sportplätzen.

Aus den Worten von Schulleiterin Karin Jenni wurde klar, was die Coronazeit der Lehrerschaft und der Behörde an Improvisation und Einsatzbereitschaft abverlangte. In der angespanntesten Phase mussten von acht ordentlichen Stellen fünf durch Stellvertretungen besetzt werden. Noch kann kaum von einem Regelbetrieb gesprochen werden und schon werde die Schule mit neuen Aufgaben gefordert.

Arbeitsgruppe koordiniert Aufnahme von Flüchtlingskindern

Tagesaktuell konnte Markus Müggler informieren, dass die drei politischen Gemeinden im Schulkreis Halingen zusammen mit den vier Schulgemeinden die «Arbeitsgruppe Schule» ins Leben gerufen haben, um koordiniert die Aufnahme der Flüchtlingskinder im Schulalltag einzuleiten. Müggler sagte:

«Ziel ist es, den Kindern mit Deutschunterricht die Integration überhaupt zu ermöglichen.»

Dafür werde nach Ostern im Gemeindesaal Thundorf ein Betreuungs- und Förderzentrum eröffnet. Aus allen vier Schulgemeinden werden die Kinder zentral und wöchentlich regelmässig betreut. Mit dieser externen Betreuung werde erreicht, dass die Regelklassen nicht zusätzlich mit ausserordentlichen Aufgaben belastet werden.

Für die Betreuung sind Personen gesucht, die die ukrainische Sprache beherrschen, um die gegenseitige Verständigung zu ermöglichen. Für Müggler ist klar, dass die Situation nicht planbar ist. Er ist aber überzeugt, dass die ohnehin vielschichtige Primarschule so aufgestellt sei, dass die Aufgaben gemeistert werden können.