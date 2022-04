Schule Aufdämmung der Fassade und Erneuerung der alten Fenster: Stimmberechtigte der Primarschule Hüttwilen bewilligen Kredit Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Primarschulgemeinde Hüttwilen heissen einen Kredit für die energetische Sanierung des Kindergartengebäudes in Höhe von 200'000 Franken gut.

Damian Loser, Schulleiter Sandro Bauer und Hauswart Daniel Huber im neuen Kindergartenraum. Bild: Evi Biedermann

Nachdem die einstige Hauswartewohnung im vergangenen Jahr in einen grosszügigen Kindergartenraum umgebaut wurde, folgt nun in diesem Jahr die energetische Sanierung des Kindergartengebäudes. Dafür bewilligten die Schulbürger von Hüttwilen am Donnerstagabend einen Kredit von 200'000 Franken. Die Arbeiten werden gemäss einem bereits vorhandenen Beratungsbericht von GEAK-Thurgau durchgeführt. «Wenn wir das so machen, erhalten wir vom Kanton auch Förderbeiträge», sagte Damian Loser, der das Ressort Immobilien betreut.

Die Arbeiten umfassen hauptsächlich die Aufdämmung der Fassade und die Erneuerung der alten Fenster im Erdgeschoss. Das Gesuch für die Fördergelder habe er bereits beim Kanton eingereicht, hielt Loser fest.

Geplantes Holzhaus mit Raum für Schule und Hauswart

Sanierungsbedürftig war auch das alte Spielhaus auf dem neu gestalteten Spielplatz. Weil sich eine Instandstellung kostenmässig nicht lohnte, hat sich die Behörde für ein neues Spielplatzhaus entschieden. Das alte Haus wurde bereits demontiert, dessen Fundamente können jedoch wieder benutzt werden. Nach diesen wird nun das neue Spielplatzhaus konzipiert. Geplant ist ein Holzhaus mit einem kleinen abgeschlossenen Raum für Schule und Hauswart sowie einem offenen gedeckten Raum mit Bänken und Tischen. Behördenmitglied Mirjam Wellauer sagte:

«Ziel ist, dass dieser Platz auch ausserhalb der Schule genutzt werden kann und der ganzen Dorfbevölkerung zur Verfügung steht.»

Es gebe in der Gemeinde keinen offiziellen Begegnungsplatz. Grund genug für sie, dort für einen finanziellen Beitrag anzuklopfen. Mit Erfolg. «Die Gemeinde unterstützt uns mit 2000 Franken und erlässt die Kosten für die Baueingabe», verkündete Wellauer freudig.

Unerwarteter Gewinn dank tieferer Personalkosten

Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Gewinn von 168'724 Franken. Budgetiert war ein Verlust von 21'000 Franken, womit der effektive Gewinn auf 190'224 Franken steigt. Geld eingespart wurde vor allem bei den Personalkosten. So waren die Besoldungskosten beim Kindergarten wegen nicht benötigter Stellvertretungen tiefer als budgetiert und coronabedingt wurde das Budget für Anlässe (auch bei der Primarschule) nicht ausgeschöpft. Markant tiefer indes waren die Steuereinnahmen, die gegenüber dem Budget ein Minus von 97'784 Franken verzeichnen. Für den Ausgleich sorgt allerdings der Finanz- und Lastenausgleich des Kantons, der aufgrund der tieferen Steuereinnahmen um 106'182 Franken höher ausfällt als budgetiert.

Das Budget 2022 rechnet mit Ausgaben von 2'013'700 Franken und Einnahmen von 1'989'700 Franken. Bei gleichbleibendem Steuerfuss von 65 Prozent ergibt das einen Verlust von 24'000 Franken. Die 26 versammelten Stimmberechtigten hiessen die Rechnung und Budget gut, in dem auch der Verpflichtungskredit von 200'000 Franken für das Kindergartengebäude enthalten ist. Vom Gewinn der Rechnung werden 110'000 Franken dem Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten zugeführt. Die restlichen 58'724 Franken fliessen ins zweckfreie Eigenkapital.