Kommentar Eschliker Schulbehörde ist gefordert Hinsichtlich der Notwendigkeit einer neuen Eschliker Sporthalle ist die Zustimmung an der Urne bescheiden ausgefallen. Die Schulbehörde sollte sich nun über das Abstimmungsergebnis Gedanken machen. Roman Scherrer

(Bild: Ralph Ribi)



Das Ja zur neuen Eschliker Sporthalle ist nur vernünftig. Die Gemeinde ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und wächst weiter. Aufgrund der steigenden Schülerzahl wäre die Schulgemeinde ohne eine neue Turnhallebald auf einen schwerwiegenden Engpass in Sachen Sportinfrastruktur zugesteuert. Und dass die Eschliker Sportvereine zum Teil bereits in Hallen ausserhalb der Gemeinde trainieren müssen, unterstreicht die Dringlichkeit des Baus.

So gesehen fiel die Zustimmung zur neuen Halle mit rund 54 Prozent bescheiden aus. Über die Gründe ist nur wenig bekannt. Einige Gegner sprachen sich zwar gegen den gewählten Standort aus. Jeder andere wäre aber nicht nur um ein Vielfaches teurer gewesen, sondern hätte auch weitere Wege für die Schüler bedeutet.

Die Schulbehörde als Bauherrin tut jetzt gut daran, sich über die grosse Anzahl Nein-Stimmen Gedanken zu machen. Sie sollte die Notwendigkeit der Halle auch nach der Abstimmung aufzeigen und mit den Anwohnern im Dialog bleiben. So kann sie Differenzen während der Bauphase vorbeugen.