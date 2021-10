Mit einem theatralen Kick-off nach den Herbstferien haben am Dienstagvormittag Lehrpersonen des Primarschulhauses Ergaten ihre Kinder «gluschtig» gemacht. Denn die Proben für die dramatische Umsetzung der auf Modern getrimmten Josefsgeschichte nehmen nun an Intensität zu. Das Stück kommt am Jubiläumsfest im Juni 2022 zur Aufführung.