Schüleraustausch Apprendre le français chez les romands: Wo Menschen kommunizieren, lernen sie Eine Woche in der Westschweiz verbringen, französisch sprechende Menschen kennen lernen und dabei das erlernte Schulfranzösisch auf die Probe stellen: Schüleraustauschprogramme machen das in Zeiten ohne Pandemie möglich. Der Kanton Thurgau unterstützt den Austausch finanziell. Eine Pflicht, wie sie im Kanton Zürich diskutiert wird, ist hier aber kein Thema.

Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben werden: Schülerinnen und Schüler reisen gemeinsam für den Sprachaustausch in die Westschweiz. Bild: Marc Henzi

Die Fremdsprachenkompetenz gelangt immer wieder auf die politische Agenda, wie ein Blick in den Kanton Zürich zeigt: Jeder Schülerin und jedem Schüler soll es möglich sein, während der obligatorischen Schulzeit mindestens eine Woche in einem anderssprachigen Landesteil zu verbringen, vorzugsweise in der Romandie. Das verlangt ein Postulat dreier GLP-Kantonsräte.

Gegen den Willen der Regierung überwiesen

Bei der Zürcher Regierung kam der Vorschlag nicht sonderlich gut an. Bei einem obligatorischen Austausch müssten jährlich rund 13'000 Schülerinnen und Schüler aus 650 Klassen einen Austausch absolvieren, rechnet sie vor. Austausche in diesen Dimensionen zögen einen bedeutenden Ausbau personeller Mittel auf kantonaler und interkantonaler Ebene nach sich. Trotz dieser ablehnenden Haltung wurde das Postulat vom Kantonsrat knapp mit 79 zu 78 Stimmen an den Regierungsrat überwiesen. Dieser muss nun bis in zwei Jahren ein Konzept für einen Pflicht-Austausch ausarbeiten. Dann kommt das Geschäft erneut in den Kantonsrat.

Thurgau unterstützt den Austausch aktiv

Wie sieht die Situation im Thurgau aus? «Das Amt für Volksschule unterstützt die Thurgauer Schulen bei der Planung und Durchführung von verschiedenen Formen des Schüleraustausches, sowohl bei Einzel- als auch Klassenaustausch», sagt Sandra Bachmann. Sie ist Leiterin der Abteilung Schulunterstützung. «Eine Ausweitung im Sinne des Zürcher Vorstosses in Richtung Austauschobligatorium ist im Kanton Thurgau bislang nicht vorgesehen.» Sobald die Coronapandemie ausgestanden ist, soll die Unterstützung für Austauschvorhaben durch Sensibilisierung und Motivierung der Schulen wieder intensiviert werden. Virtuelle Austauschformen würden dabei einen neuen Schub erhalten.

Sandra Bachmann war 2016 beim Amt für Volksschule Gesamtprojektleiterin bei der Einführung des Lehrplans Volksschule Thurgau und leitet heute die Abteilung Schulunterstützung. Bild: Andrea Stalder (1. September 2016)

Forcierte politische Strömungen zur Förderung des Schüleraustauschs sind im Thurgau aber nicht auszumachen. «Im Zuge der Französisch-Debatte um die Verschiebung des Französischunterrichts in die Sekundarstufe wurde verschiedentlich gefordert, den Schüleraustausch zu fördern», sagt Sandra Bachmann. «Konkrete politische Vorstösse zu diesem Thema liegen zurzeit aber nicht vor.»

Zwei Thurgauer Sekundarschulklassen waren 2020 in der Romandie

Wie viele Klassen und Schülerinnen und Schüler ein Austauschprogramm absolvieren, wird statistisch festgehalten. «Einmal jährlich erhebt die nationale Austauschagentur Movetia die Daten für die Austausch- und Mobilitätsstatistik bei den Kantonen», sagt Sandra Bachmann.

«Im letzten Jahr haben aufgrund der Coronapandemie im Kanton Thurgau nur zwei Sekundarschulen einen Klassenaustausch in der Romandie durchführen können.»

Bislang hätten die Thurgauer Zahlen ausschliesslich aufgrund der eingegangenen Gesuche erfasst werden können. Künftig würden die Daten zu Austausch und Mobilität direkt über die Schulverwaltungssoftware SVS erfasst.

Laut Bachmann findet der Austausch vorwiegend mit der Romandie statt. «Theoretisch sind auch Austauschprojekte mit der italienischen Schweiz möglich. Davon wird aber im Kanton Thurgau kaum Gebrauch gemacht.»

Drei Quellen helfen bei der Finanzierung

Klassen, die einen physischen Austausch durchführen, werden in der Regel von der Schulgemeinde finanziell unterstützt. Als zweite Geldquelle winkt ein Beitrag des Kantons. «Dieser ist 2019 deutlich erhöht worden», sagt Bachmann. Er orientiere sich weitgehend an den nationalen Ansätzen von Movetia, habe aber insbesondere bei den Reisekosten und den Aufwendungen für die Organisation etwas Spielraum nach oben. Der maximale Kantonsbeitrag pro Schulklasse und Austauschprogramm liege bei 3000 Franken.

Anlaufstelle für Anfragen der Thurgauer Schulen ist der kantonale Austauschverantwortliche. Er arbeitet eng mit Movetia zusammen, der Schweizer Agentur für Austausch und Mobilität. Sie wird getragen von der Schweizerischen Stiftung für die Förderung von Austausch und Mobilität. Movetia unterstützt und vermittelt im Auftrag von Bund und Kantonen die Austauschprojekte und leistet auch finanzielle Beiträge. Diese belaufen sich in der Regel pro Schülerin und Schüler auf 15 Franken pro Reisetag, 10 Franken pro Übernachtung (Jugendherbergen, Camping, nicht aber Gastfamilien) und 5 Franken pro Austauschtag. Auch für Lehrpersonen werden Beiträge entrichtet. Ausserdem gibt es eine Organisationspauschale von 150 Franken.