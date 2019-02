Schüler in Bichelsee-Balterswil erleben einen Tag ohne Strom Die Schulen in Bichelsee-Balterswil haben mit dem «Blackout Day», einem Tag ohne Strom, am Dienstag ihr Nachhaltigkeitsprojekt gestartet . Die Aktion war für die Schüler eine Überraschung. Christoph Heer

Der Schulbetrieb findet in Balterswil ausnahmsweise bei Kerzenlicht statt. (Bilder: Christoph Heer)

Eine brennende Finnenkerze vor dem Eingang zum Oberstufenzentrum? Keine hörbare Glocke die auf den Schulbeginn hinweist? Was ist denn da los, fragen sich die Schüler am Dienstagmorgen, als sie beim Schulhaus eintreffen.

Nichtsdestotrotz, der Schulbetrieb wird in Angriff genommen, zwar ohne Beleuchtung, dafür mit vielen Kerzen auf den Tischen. Schnell machte die der Begriff Stromausfall die Runde. Luljeta Iseni (14) und Loana Tobler (13) sagen:

«Irgendwie freuen wir uns schon ein bisschen, weil so der Französisch-Unterricht nicht wie geplant stattfinden kann.»

Denn ohne Beamer gehe nicht viel. «Aber eigentlich schon krass, wie abhängig man vom Strom ist und man merkt erst jetzt so richtig, was alles damit zusammenhängt.» Die beiden Balterswiler Oberstufenschülerinnen befinden sich mit rund 100 Mitschülern vom Oberstufenzentrum mitten im Blackout Day – einem Schultag ganz ohne Strom.

Im Einsatz für Solarenergie

Im vergangenen Dezember fand die zehnte und letzte Spendenaktion «Jeder Rappen zählt» (JRZ) statt. Eigentlich ein Brimborium an Stromverbrauch, kaum ein Radio- und Fernsehprojekt, welches einen grösseren Aufmarsch an technischem und stromfressendem Material hat.



Genau in die entgegengesetzte Richtung steuert das Projekt «Jede Zelle zählt» (JZZ). Der Winterthurer Klimaschutzverein «My Blue Planet» setzt sich für nachhaltige Stromgewinnung via Solarzellen ein. Mit dem Blackout Day startet nun eine weitere Schule in das Gemeinde-, Bildungs- und Energiewendeprojekt (siehe Infobox). Solarenergie macht Schule, JZZ macht die Themen Energie und Klima für Schüler erlebbar.

Solarzellen auf Turnhalle «Jede Zelle zählt – Solarenergie macht Schule» ist eine Kampagne von «My Blue Planet», einer gemeinnützigen Schweizer Klimaschutzorganisation. An einem Schultag ohne Strom werden Schüler und Lehrer für einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen sensibilisiert. Auf dem Dach der Turnhalle Lützelmurg wird eine Solaranlage montiert. Schulpräsident Daniel Stamm sagt, dass hierfür ein Nachhaltigkeitsfonds gebildet wird. «Dieser Fonds wird mit dem Verkauf von symbolischen Solarzellen aufgebaut. Eine Zelle kostet 40 Franken. 500 wollen wir an Eltern, Lehrpersonen und Gewerbe verkaufen.»

Andere Jugendliche gehen auf die Strasse oder stürmen den St. Galler Ratssaal, halten Transparente hoch und demonstrieren lautstark. In Balterswil ist das anders, man geht dorthin, wo man die Kinder abholt, wo Stromverbrauch geschieht.

Damit es wenigstens heissen Punsch zu trinken gibt, entfachen die Oberstufenschüler ein Feuer.

Lisa Damiani (14) weiss sich zu helfen, denn: ohne Heizung kein warmes Schulzimmer. Die Schülerin erzählt:

«Meine kalten Hände habe ich am offenen Feuer gewärmt.»

Und der Schulbetrieb mit Kerzenlicht sei ja schon fast romantisch. «Aber sobald du merkst, dass die Toiletten kein Wasser mehr haben, wird es eindrücklich und interessant.» Die Balterswilerin findet den Blackout Day eine gute Sache.

Wasser von der Lützelmurg

Ganz neue Herausforderungen ergeben sich, wenn man plötzlich ohne Strom da steht. Trinkwasser wird im Volg organisiert, Punsch und Mittagessen wird auf der Feuerschale gewärmt, das Wasser für die Toilettenspülung -rund 500 Liter – tragen starke Buben in Kübeln von der Lützelmurg heran.

Wasser aus der Lützelmurg ersetzt das Spülwasser in den Toiletten.

Die ganze Tagesordnung wird neu lanciert und die Zusammenarbeit verstärkt. Schulleiterin Petra Haas sagt, dass es in solchen Momenten nur in Teamarbeit funktioniert. «Kein Telefon, kein Computer. Ich erledige jetzt Arbeiten, die ich sonst vor mir her schiebe.» Ein Tag ohne Strom kann also durchaus positive Seiten haben.