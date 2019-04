Schub für das Öffentlichkeitsprinzip: Thurgauer SVP fasst Ja-Parole für die Volksinitiative

CVP Thurgau sagt Ja zur Initiative, die ein Öffentlichkeitsprinzip einführen will

Die CVP Thurgau befürwortet die Initiative, die das Öffentlichkeitsprinzip in der Kantonsverfassung verankern will. An der Versammlung in Stettfurt fassen die Delegierten mit 55 Ja- zu 21 Nein-Stimmen die Ja-Parole.