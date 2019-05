SRF-Team besucht Homburg wegen Renaturierungsprojekt

Die Aktion «Mission B» ist die Antwort auf den steten Rückgang der Biodiversität. Jede Sekunde werden in der Schweiz 0,7 Quadratmeter Grünfläche verbaut, Insekten sterben, Vögel werden immer weniger. Das gemeinsame Projekt von SRF, RSI, RTR und RTS hat zum Ziel, die Biodiversität in der Schweiz nachhaltig zu fördern. In den nächsten anderthalb Jahren möchte die Projektgruppe möglichst viel biodiverse Fläche dazugewinnen, in der Schmetterlinge, Vögel, Wildbienen, Eidechsen und Igel ein Zuhause finden. Im Kanton Thurgau sind bereits über 22'000 Quadratmeter für «Mission B» angemeldet worden. Kürzlich filmte ein Team von SRF das private Engagement von Johannes und Annemarie Rossel in Homburg. (sp)



Hinweis

Weitere Infos im Internet unter: www.missionb.ch