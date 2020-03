Schritt für Schritt: Kiesabbau in Eschenz geht in die nächste Runde

Die Kiesdeponie Obers Chrüüzgässli sorgte in der Vergangenheit für Diskussionen in der Gemeinde Eschenz. Bis 2010 hatte hier die Wellauer AG Kies abgebaut. Anschliessend hätte das Unternehmen die Grube gemäss Vertrag mit der Gemeinde bis Ende 2017 auffüllen müssen. Da das Aushubmaterial fehlte, reichte die Firma beim Kanton ein Gesuch um Fristverlängerung ein. Dieser gewährte eine Verlängerung um ein Jahr. Am Ende blieb die Grube jedoch während fast eines Jahrzehnts offen. «Im vergangenen Herbst konnte sie nun endlich aufgefüllt werden», sagt Gemeindepräsident Claus Ullmann. (rha)