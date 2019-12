Schöne Bescherung mit viel Wehmut im «Hecht» in Mammern In Mammern entwickelte sich ein etwas anderer Flohmarkt zu einem emotionalen Abschied.

Wirt Hansruedi Dietrich mit Kurt Aeschbacher, dem neuen Besitzer einer einzigartigen Sodaflasche. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Da häufte sich einiges an bei der Wirte-Familie Dietrich in Mammern. Weil Hansruedi und Brigitte Dietrich vor einiger Zeit verkünden mussten, dass sich noch kein Käufer für den «Hecht» eingestellt hat, ging’s nun am Samstag ans Eingemachte. Ein etwas anderer Flohmarkt lockte.

Unzähliges im und vom «Hecht» erlebte als praktisches Teil oder als Liebhaber-Erinnerungsstück eine Renaissance. «Faire Preise», lachen Hella und Ralph Gamper aus Schlatt, und laden zehn Fischteller, Designschnapsflaschen, Raclettemaschine und einen Gartentisch in den Kombi.

Die Menschen kommen von weit her, sogar aus Stuttgart, ehemalige Gäste. Gesichter, die wie Funkenwirbel des Gasthauses Hecht wirken, Facetten menschlicher Vielfalt, alle mit einer Gemeinsamkeit, nämlich dass Erlebtes im «Hecht» weitergehen wird, auch wenn die «Hecht-Zeit» schon längst vorüber ist.

«Momentan berührt es mich nicht», sagt Hansruedi Dietrich und greift nach einer antiken Sodaflasche in einem oberen Regal im Festsaal, wischt dabei mit dem Arm über sein feuchtes Auge. Kurt Aeschbacher aus Weiningen hat diese einzigartige Sodaflasche mit Metallaufsatz und feinmaschigem Gitter für sich gesichert.

Zuhause der Seglervereinigung

Der «Hecht» war auch ein Zuhause für die Seglervereinigung Mammern (SVM), da wurden alle GV abgehalten, Seglergeschichte geschrieben. Gestandene Männer und Frauen ertappen sich dabei, rührselig zu werden. «Dem ‹Hecht› Lebewohl sagen zu müssen, ist schon schwer», sagt eine Gruppe aus Winterthur. «So ist es leider», sagen die Segler Anna und Paul Eigenmann aus Frauenfeld und freuen sich über Segler-Dekorationen für ihre Enkel und kaufen dazu noch Wein.

«Jetzt können wir nicht mehr nur über die Strasse zum Essen.»

Auch Wirtin Brigitte Dietrich kämpft mit Wehmut, ist aber zufrieden mit der Flohmarkt-Resonanz. Händler sind schon in den ersten Minuten angerückt und haben tüchtig eingekauft. Einer, der ein Catering aufmachen will, hat in der Küche geordert: Gläser, Geschirr und weiteres. Jeder hat eine andere Zielsetzung. Dorette Hanhart Schenk, Ehefrau vom Bootsbauer Dominik Schenk, kauft Fisch-Teller: «Jetzt können wir nicht mehr nur über die Strasse zum Essen: Deshalb kaufe ich jetzt diese Teller, damit wir wenigstens aus ‹Hecht›-Geschirr zu Hause essen.»

Eine Ärztin aus Hüttwilen kauft alte Rösti­pfannen und weitere Erinnerungsstücke. Preis? «Ein Kuss und 20 Franken», rechnet die Wirtin. Biergläser, Pflanzen und weiteres sind gratis. Der Weinkeller ist leergekauft. Nach sechs Stunden war nur noch wenig übrig. Der Hechtkopf beim Stammtisch hängt noch.