Schokolade In Handarbeit: Balterswiler Bäckerei Konditorei Bosshard produziert 2200 Osterhasen Die Balterswiler Bäckerei Konditorei Bosshard ist weit herum bekannt für ihre handgemachten Schoggihasen. Dieses Jahr bietet der Familienbetrieb erstmals auch vegane Exemplare an.

Vor dem Ausgiessen der Form mit Schokolade bringt Priska Bosshard die farblich abgesetzten Elemente eines Schoggihasen auf. Bild: Olaf Kühne

«Jedes Jahr denke ich, jetzt zähle ich sie endlich mal», sagt Priska Bosshard und lacht. Seit 16 Jahren betreibt sie mit ihrem Mann Martin in Balterswil die Bäckerei Konditorei Bosshard. Der Familienbetrieb ist bekannt für seine handgemachten Osterhasen.

Wie viele Hasen Jahr für Jahr am Balterswiler Hauptsitz und in der Filiale in Eschlikon über den Ladentisch wandern, kann Priska Bosshard auf die entsprechende Frage dann anhand von Zubehörbestellungen eruieren oder zumindest abschätzen. «Es sind rund 2200», sagt sie und berichtet, wie jeder einzelne Hase durch ihre Hände geht.

Wer hätte die nicht gerne zuhause? Die Schokolademaschine hält die Süssigkeit bei konstanter Temperatur flüssig. Bild: Olaf Kühne

40 verschiedene Formen für Schoggihasen finden sich in der Balterswiler Backstube. In sie trägt Priska Bosshard - bevor der Konditor die Formen mit Schokolade ausgiesst - die farblich abgesetzten Elemente eines Osterhasen auf, beispielsweise die hellen Ohren oder Pfoten. «Schminken» nennt die gelernte Kleinkindererzieherin diesen Prozess. «Besondere Konzentration braucht es, wenn unsere Kunden eine individuelle Beschriftung wünschen», erzählt sie, «weil ich die in Spiegelschrift auf die Form aufbringen muss.»

Dass die Bäckerei Konditorei Bosshard mit ihren Schoggihasen derzeit mitten in der Hochsaison steckt, liegt auf der Hand. «Weihnachten, Valentinstag und Muttertag laufen bei uns zwar auch sehr gut», sagt Priska Bosshard. «Aber Ostern ist klar unser bestes Geschäft.» Das liege auch daran, dass vor allem Muttertag und Valentinstag nur während einiger Tage spürbar seien, während Ostern über Wochen ein Thema bleibe.

In mehreren Arbeitsschritten wird die «Schminke» in die Formen aufgetragen. Bild: Olaf Kühne

«Wir beginnen gleich zum Jahresanfang mit unserer Osterhasenproduktion», erzählt Priska Bosshard weiter. «In den Verkauf kommen sie aber immer erst nach dem Valentinstag.»

Erfolg der veganen Schoggihasen noch offen

So traditionell Osterhasen auch sein mögen, ein Novum kann Priska Bosshard dennoch verkünden: «In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal auch vegane Schoggihasen in unserem Sortiment.» Ob diese auch ein Erfolg werden, könne sie zwar noch nicht sagen. «Von unserer Eschliker Filiale habe ich aber gehört, dass sie dort bereits auf Anklang stossen.»

Balterswiler Osterhasen entstehen. Bild: Olaf Kühne

Ob vegan oder nicht, dürfte indes kaum der wichtigste Grund für den Erfolg der Bosshard-Hasen sein. «Unsere Kundinnen und Kunden schätzen, dass sie bei uns noch richtige Handarbeit erhalten», sagt die Balterswilerin. «Dass wir preislich nicht mit Grossverteilern und Discountern mithalten können, liegt sowieso auf der Hand. Wir versuchen deshalb lieber, uns mit individuellem und liebevollem Handwerk abzuheben.»

Auch individuelle Beschriftung auf Kundenwunsch sind kein Problem. Bild: Olaf Kühne

So hätten ihr auch die vergangenen zwei Coronajahre gezeigt, wie wichtig eine zufriedene und treue Stammkundschaft sei. «Wir sind zwar mit unserer Branche vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen.» Corona habe aber auch bei ihnen einiges über den Haufen geworfen. Von einem Tag auf den anderen fanden keine Apéros oder Feste mehr statt, welche die Bosshards beliefern konnten. Dafür haben man, als sämtliche Restaurants geschlossen waren, weit überdurchschnittlich viele Desserts verkauft. «Ich hatte überhaupt den Eindruck, dass die Menschen während Corona den persönlichen Einkauf im Dorf wieder schätzen gelernt haben. Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, werden wir nun sehen.»

Kopfzerbrechen bereiten den Bosshards derzeit vielmehr die stark steigenden Energiepreise. «Eine Bäckerei braucht halt sehr viel Strom.» Unterbrochene Lieferketten, die derzeit andere Branchen auf Trab halten, seien hingegen noch kein grösseres Problem. «Es gibt einige Dinge wie etwa Verpackungsmaterial, das ich in der aktuellen Situation lieber etwas früher bestelle als auch schon.» Zudem habe sie vom Verband gemeldet erhalten, dass Sonnenblumenkerne bald knapp würden. «Aber wenn wir mal eine gewisse Zeit kein Brot mit Sonnenblumenkernen im Angebot haben, ist das noch kein Weltuntergang», sagt Priska Bosshard, lacht erneut und macht sich ans Schminken der allerletzten Balterswiler Schoggihasen für dieses Jahr.