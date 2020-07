«Schockiert, bedauerlich, mühsam»: Serie mit drei Einbrüchen innert sieben Tagen in Badikiosk Diessenhofen

In den Kiosk von Pächter William Schurmann in der Diessenhofer Badi Rodenbrunnen ist zuletzt in kurzer Zeit drei Mal eingebrochen worden. Einmal liessen die Diebe nur Getränke und Chips mitlaufen, einmal gar nichts.