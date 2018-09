Schnur über Thurgauer Strasse gespannt: Jugendliche geben Tat zu Die Kantonspolizei Thurgau hat drei Jugendliche ermittelt, die verdächtigt werden, in der Nacht zum Sonntag in Islikon eine Schnur über die Strasse gespannt zu haben. Dabei hatte sich eine Rollerfahrerin leicht verletzt.

An dieser Stelle war die Schnur über die Strasse gespannt. (Bild: Kapo TG)

(kapo/dwa) Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau führten zu drei der Tat beschuldigten Jugendlichen aus der Region. Sie sind geständig, in der Nacht zum Sonntag in Islikon eine Schnur über die Strasse gespannt zu haben. Eine Rollerfahrerin fuhr in die Schnur, stürzte und wurde leicht verletzt.

Die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren werden bei der Jugendanwaltschaft des Kantons Thurgau angezeigt.

Ob sich die Jugendlichen freiwillig gestellt haben, wollte die Jugendstaatsanwaltschaft nicht sagen.