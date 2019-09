Schlussbericht zur Freistellung des Prorektors an der PHTG: «Die Trennung konnte nicht im Interesse der Hochschule sein»

Interview

Nach Rauswurf an der Pädagogischen Hochschule Thurgau: Jetzt spricht der geschasste Prorektor

Weil er sich mit der Rektorin überworfen hat, wurde Matthias Begemann an der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen per sofort freigestellt. Seinen Lohn bezieht er noch mehr als zwei Jahre. Einen Maulkorb akzeptiert er aber trotzdem nicht.