Schloss Herdern versorgt sich selbst mit Wärme und Strom Sommerserie «Erneuerbare Energie» im Bezirk Frauenfeld (1). Seit Anfang Jahr läuft die Biogasanlage des Schlosses. Die Anlage gewinnt Strom und Wärme aus Gülle und Grüngut und versorgt eigene und fremde Liegenschaften. Wenn dann noch die Gülle von Kalchrain dazu kommt, produziert die Anlage Energie für 165 Haushalte David Grob

Markus Rohner, stellvertretender Geschäftsführer von Schloss Herdern, vor der Biogas-Anlage. (Bilder: Donato Caspari)

Statt fossiles Erdgas aus Russland zu importieren, kann man aus heimischer Gülle und Mist Biogas gewinnen und es in Wärme und Strom umwandlen. Genau dies ist der Ansatz der Biogasanlage in Herdern, die erneuerbare Energie produziert. Seit dem 31. Januar ist die Anlage vom Schloss Herdern in Betrieb. Beinahe autark ist die Anlage, wird das benötigte Methan doch aus rund 90 Prozent aus Gülle der eigenen Landwirtschaftsbetriebe gewonnen. Die restlichen zehn Prozent stammen aus angekauftem Grüngut. Mist, nicht verkauftes Gemüse und Früchte werden der Gülle hinzugegeben und ergeben so die Biomasse, aus der das Methan gewonnen werden kann. «Wir gewinnen aus Mist Energie» – auf diese Formel spitzt Markus Rohner, der stellvertretende Geschäftsführer des Schlosses Herdern, das Geschäftsmodell zu.

Wärme fürs halbe Dorf

Die Biomasse gärt rund einen Monat in zwei Vergärungstanks, so dass die maximale Menge an Methan-Gas extrahiert werden kann. Das Gas wird in zwei Generatoren verbrannt und in Strom und damit auch in Geld verwandelt. Die dabei entstehende Abwärme wird dem Heizsystem der Schlossanlage zugeführt. Darin sieht Rohner auch einen grossen Vorteil der Biogasanlage. «Die gewonnene Abwärme liefert rund ein Drittel des Wärmeverbundes vom Schloss Herdern. Damit werden 17 eigene und 22 fremde Bezüger im Dorf mit Heizwärme und Warmwasser versorgt.»

Im Vordergrund der flexible Gasballon, der sich mit Methan füllt.

Jahrelange Planung mit Partnern

Den Anstoss für die Biogasanlage gab das Massnahmezentrum Kalchrain vor rund acht Jahren. Bis zur endgültigen Realisierung der Anlage sollten jedoch viele weitere Schritte und Jahre nötig sein, ehe die Anlage schliesslich am 31. Januar 2018 das erste Kilowatt Strom lieferte. 2012 wurde aufgrund einer ersten Vorstudie beschlossen, die Anlage in der Nähe des Schlosses Herdern zu errichten. 2014 reichten die Verantwortlichen die Baueingabe ein, 2015 erteilten die Behörden die rechtskräftige Baubewilligung. Die «Bioenergie Herdern AG» wurde schliesslich vor zwei Jahren gegründet und erste Offerten für den Bau eingeholt. «Der Beschluss, die Anlage bauen zu lassen, ist erst im Januar 2017 gefallen», sagt Rohner. «Mit dem Bau wurde im Frühling 2017 begonnen. Fertig war die Anlage im Spätherbst.» Bereits erstellt ist auch eine zwei Kilometer lange Leitung von Kalchrain zum Schloss Herdern, mit der in Zukunft die Gülle aus dem Landwirtschaftsbetrieb Kalchrains direkt in die Bioenergie-Anlage geführt werden kann.

In acht bis neun Jahren Gewinn

Nach einigen Anpassungsarbeiten wird das Leitungssystem von Kalchrain nun noch geprüft und ist deshalb noch nicht im Betrieb. Der Betrieb läuft deshalb noch mit halber Auslastung. «Wir befinden uns momentan noch in einer Einarbeitungsphase», meint Rohner. Für ein erstes Fazit sei es deshalb nach rund einem halben Jahr in Betrieb auch noch zu früh. Momentan werfe die Anlage, wie bei jedem neuen Unternehmen, noch keinen Gewinn ab. «Wir verfolgen das Ziel, die Verluste in acht bis neun Jahren wettzumachen. Dann wird ein Gewinn auch angestrebt», sagt er voraus.

EKT ist als Aktionär beteiligt

Um wirtschaftlich rentieren zu können, bräuchten solche Projekte jedoch zwingend die Investitionsbeiträge des Bundes, meint Paoli. Mit diesen übernimmt der Bund maximal 20 Prozent der Investitionskosten. Damit werden auch auf Bundesebene Bioenergie-Projekte mit regionaler Bedeutung gefördert. Nach rund einem halben Jahr in Betrieb mit halber Auslastung kann die Anlage in Herdern bald Vollbetrieb aufnehmen Rund 12000 Tonnen Gülle und Grüngut werden dann jährlich in ungefähr 780000 Kilowattstunden Strom verwandelt – 165 Haushalte können damit versorgt werden.

Heizenergieverbrauch im Bezirk Frauenfeld im Jahr 2016 Nach Gemeinden in Gigawattstunden pro Jahr (GWh/a), zum Vergleich: das Kernkraftwerk Gösgen produziert jährlich rund 8000 GWh Gemeinde Total Total 694,328 Frauenfeld 247,332 Steckborn 41,8 Diessenhofen 38,705 Gachnang 33,983 Müllheim 25,722 Matzingen 23,751 Hüttwilen 22,242 Pfyn 21,601 Felben-Wellhausen 20,717 Wagenhausen 20,588 Basadingen-Schlattingen 19,922 Homburg 19,624 Eschenz 19,571 Warth-Weiningen 18,91 Schlatt (TG) 17,443 Thundorf 15,751 Herdern 14,039 Uesslingen-Buch 13,913 Berlingen 13,524 Neunforn 12,625 Stettfurt 12,026 Mammern 11,097 Hüttlingen 9,442