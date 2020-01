Schlechte Busverbindungen in Wuppenau: Kantischüler dürfen deshalb später in den Unterricht Seit dem Fahrplanwechsel gibt es in Wuppenau Richtung Wil nur noch den Stundentakt. Die Gemeinde ruft die Bevölkerung auf, verpasste ÖV-Anbindungen zu melden, damit Missstände aufgedeckt werden können. Unter den schlechteren Busverbindungen leiden auch die Kantischüler.

Die Wuppenauer Bevölkerung soll der Gemeinde melden, wenn sie Verbindungen aufgrund von Verspätungen verpassen. (Bild: Mario Testa, 24. Juni 2019)

Ein neues Zeitalter sollte anbrechen. So versprach es laut Gemeindepräsident Martin Imboden die SBB den Wuppenauern. Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019 sollten verpasste Anbindungen in Wil der Vergangenheit angehören. «Davor passierte es mindestens einmal die Woche, dass einem der Bus vor der Nase wegfuhr. Wir Wuppenauer glaubten deshalb nicht, dass nun alles besser wird», sagt Imboden.

Alle Leistungserbringer wie SBB, Postauto oder Wilmobil sind sich aber sicher, dass sich die Anbindungen mit dem neuen Fahrplan normalisieren. Der Gemeinderat wolle diese Entwicklung im Auge behalten, sagt Imboden. Er ruft deshalb im Gemeindeblatt die Bevölkerung dazu auf, verpasste Anbindungen aufgrund von verspäteten Zügen der Gemeinde zu melden. Das Fazit bisher:

Martin Imboden, Gemeindepräsident von Wuppenau. (Bild: Reto Martin)

«Seit der Fahrplanumstellung gab es offenbar keinen Vorfall mehr.»

Das habe auch damit zu tun, dass die Wuppenauer in Wil zuvor vier Minuten Umsteigezeit hatten und nun deren zwölf. Mit regelmässigen Verbindungen ohne Verspätungen hofft Imboden, dass die Nutzerzahlen in die Höhe schnellen. «Wir haben viele Pendler, aber noch zu wenige, die den ÖV nutzen.»

Kantischüler dürfen später in die Schule

In der Gemeinde Wuppenau ist der öffentliche Verkehr ein wiederkehrendes Thema, das jüngst Schlagzeilen machte, weil sich die Gemeinde den Halbstundentakt abends selbst finanzierte (unsere Zeitung berichtete).

Doch auch wenn die Anschlüsse abends nun besser gewährleistet sind, der Wegfall des Halbstundentaktes hat noch weitere Auswirkungen: «Unsere Kantischüler müssen seither um sechs Uhr morgens auf den Bus und dann vor der Schule drei Viertel Stunden warten. Wir haben deshalb mit der Kanti Wil eine Lösung gesucht und gefunden», sagt Martin Imboden.

Abmachung bleibt bis Frühling bestehen

Doris Dietler Schuppli, Rektorin der Kantonsschule Wil, bestätigt die Absprache: «Es betrifft zwei Schüler, die bei schlechtem Wetter oder bei Kälte den späteren Bus nehmen können und so etwa eine Viertelstunde später im Unterricht sind.»

Es sei eine vernünftige und pragmatische Lösung, die mit Augenmass angewendet werde. «Bei einer Prüfung dürfen sie etwa nicht später kommen.» Bis Frühling bleibt die Abmachung bestehen, danach müssen die Beiden mit dem Velo zur Schule.