Schlangestehen vor dem Krankenhaus: Tausende wollen den Neubau des Kantonsspitals Frauenfeld sehen Am Kantonsspital Frauenfeld herrschte am Tag der offenen Tür der Ausnahmezustand: Rund 10'500 Leute wollten sich den Neubau ansehen und nahmen dabei Wartezeiten bis zu 40 Minuten auf sich.

Rechts lang zur Bestrahlung: Den Weg treten am Tag der offenen Tür über 10'000 Besucherinnen und Besucher freiwillig an. Bild: Andrea Stalder

«Wie kann ich Ihnen helfen?» Norbert Vetterli, Direktor des Kantonsspitals Frauenfeld, spricht ein älteres Ehepaar an, das verloren im Eingangsbereich steht. Eigentlich wollen die Beiden nur zu Besuch kommen. Doch den richtigen Weg zu finden ist an diesem Samstag eine ziemliche Herausforderung. Vetterli zeigt dem Paar, wo ihnen weitergeholfen wird. Das gehört eigentlich nicht zu seinen Aufgaben. Aber normalerweise stehen vor der Tür des Kantonsspitals Frauenfeld auch nicht Hunderte Leute an, die neugierig auf Einlass warten. Dieser Tag im Kantonsspital Frauenfeld ist alles Mögliche – nur nicht normal.

«Ich bin überwältig. Heute ist ein Freudentag», sagt Vetterli. Beinahe vier Jahre sind vergangen, seit mit der Umsetzung des Projektes «Horizont» begonnen wurde: Dabei handelt es sich um den kompletten Neubau des Kantonsspitals Frauenfeld, der rund 251 Millionen Franken Kosten verursachte. Diese Kosten liegen allerdings zehn Prozent unter dem Kredit von 278 Millionen Franken.

2500 Besucher mehr als erwartet

Dann kam am Samstag der grosse Moment: Die Türen des Neubaus öffneten sich für alle Interessierten. Und das Interesse war gewaltig. «Wir rechneten mit 8’000 Personen, die an den Tag der offenen Tür kommen würden», sagt die 26jährige Nadine Wiesli, Organisatorin des Anlasses. Diese Zahl wurde weit übertroffen – rund 10’500 Personen wollten sich den Neubau anschauen. Bereits um 8 Uhr ist die Schlange immer länger geworden, obwohl sich die Türen erst um 9 Uhr öffneten. «Wir haben einen Rundgang durch den Neubau vorbereitet, bei dem die Besucher an verschiedenen Stationen vorbeikommen, wo sie auch selbst aktiv werden können», sagt Wiesli. So kann man versuchen einem Arm aus Gummi Blut zu entnehmen oder seine Reaktion im Fitnessraum der Physiotherapie testen.

«Es war eine grosse Herausforderung, den Rundgang so interessant wie möglich zu gestalten und dabei die Sicherheit aller zu gewährleisten», sagt Wiesli. Ob das Konzept durchdacht war, wurde von der ersten Stunde an getestet: Durch den Ansturm kam es zu Wartezeiten bis zu 40 Minuten.

«An ein solches Szenario haben wir gedacht. Deshalb wussten wir, wie der Rundgang etwas abgekürzt werden kann, damit die Besucher besser und schneller durchgelotst werden können.»

So verkürzte sich die Wartezeit auf 20 Minuten. «Ich freue mich, wenn sich die Besucher während des Wartens zögerlich zum Neubau äussern und dann am Ende des Rundgangs voller Lob sind», freut sich Wiesli.

Am Tag der offenen Tür im Kantonsspital Frauenfeld sind aufgrund Kapazitätsgründen nicht alle Türen geöffnet. Die beeindruckenste Türe steht allerdings offen: Diese ist 85 Zentimeter dick und ganze 18 Tonnen schwer. Hinter ihr verbirgt sich ein Linearbeschleuniger, dessen Kosten sich auf drei Millionen Franken belaufen. Dank dieser Investition ist im Frauenfelder Kantonsspital neu auch Strahlentherapie möglich, die bei Krebskranken angewendet wird. «Die Tür ist zudem aus Spezialbeton angefertigt, damit die Strahlen nicht durchkommen», sagt Pflegedirektorin Doris Rathgeb.

35 Bilder 35 Bilder Bild: Andrea Stalder

Zügeln und Abbruch des alten Bettenturms sind die nächsten Herausforderungen

«Mir gefällt am Neubau die warme Atmosphäre. Man fühlt sich wohl», sagt Rathgeb. Besonders die Bettenzimmer seien gelungen und dieser Meinung schliessen sich viele an. Jedes Zimmer verfügt über maximal zwei Betten und bietet eine Aussicht auf die Stadt Frauenfeld und ihre Umgebung. Eichenholz und Bilder mit Thurgauer Sujets werten die Räume auf.

Schon bald sind die Bettenzimmer im Einsatz. «Ende Februar ist der grosse Zügeltermin vom alten Gebäude in den Neubau», sagt Rathgeb. Und darauf freuen sich alle – allerdings ist dieses Unterfangen nervenaufreibend. Fast drei Jahre läuft die Planung für das Zügeln bereits. Die schiere Menge ist eine grosse Herausforderung, dazu muss die Sicherheit aller bedacht werden.

Und nicht nur das Zügeln ist eine kommende Herausforderung: Noch sind die Bauarbeiten nicht abgeschlossen. Der Abbruch des alten Bettenturms ist besonders anspruchsvoll, da in dessen unteren sanierten Etagen der Betrieb bereits läuft. Spitaldirektor Norbert Vetterli ist aber zuversichtlich.

«Es sind Profis am Werk, die dieses Unterfangen durchführen werden.»

Und an diesem Tag, der alles andere als normal ist, überwiegt auch bei Vetterli Stolz und Freude: Stolz über den gelungenen Neubau und die fleissigen Mitarbeiter, dank denen der Tag der offenen Tür reibungslos geklappt hat, und Freude über die mehreren tausend Besucher.