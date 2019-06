Schlager-Sänger Roger de Win im grossen Interview: «Pfannkuchen mit Äpfeln und Zimt wäre meine Henkersmahlzeit»

Roger De Win ist als Roger Kuster 1974 zur Welt gekommen. Er ist in Amriswil aufgewachsen, wo er mit seiner Familie noch heute lebt. In seiner Jugend brachte er sich das Gitarrenspiel selber bei. Nach einer Ausbildung an der Pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen arbeitete er vier Jahre lang als Primarlehrer. Anschliessend besuchte er die Ringier Journalistenschule und arbeitete als Radiomoderator bei Radio Top sowie als Unterhaltungsjournalist. 2005 lernte er den Musikproduzenten Helly Kumpusch kennen, der ihn unter Vertrag nahm. Heute ist er stellvertretender Chefredaktor bei Ringier Axel Springer Schweiz AG in Zürich, TV- und Schlagerexperte und Schlagersänger. (fbe)