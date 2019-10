Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein zieht solide Saisonbilanz und hat für 2020 neue Kursfahrten im Ärmel

Daniel Martini, URh-Kapitän von 1998-2019. (Bild: PD)

Im Alter von 62 und nach über 21 Jahren bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) verabschiedet sich Daniel Martini in den wohlverdienten Ruhestand. Der gelernte Spengler- und Sanitärinstallateur trat seinen Dienst bei der URh 1998 an und brachte Erfahrungen aus der Bootswerft Labhart AG in Steckborn mit. Ein Jahr später absolvierte der Steckborner erfolgreich die Maschinistenprüfung, zunächst fürs MS Schaffhausen, später fürs MS Munot.

Zum Schiffsführer schaffte er es 2007 und fuhr seither als Kapitän auf dem MS Munot. Auch die beiden Motorschiffe Schaffhausen und Arenenberg steuerte der stille Nautiker seit gut zehn Jahren, wie die URh-Geschäftsleitung mitteilt. «Mit seinem verschmitzten Lachen und den leuchtenden Augen war Daniel Martini der Lausbube unter den Kapitänen», sagt Geschäftsführer Remo Rey. Seine Zuverlässigkeit und sein Einsatz auf mehreren Schiffen haben ihn zu einer wichtigen Stütze im betrieblichen Alltag der URh gemacht.

Gerne hätte die URh seine Dienste bis zur ordentlichen Pensionierung in Anspruch genommen. Wegen der steigenden Belastungen, welche der Freizeitverkehr auf dem Hochrhein mit sich bringen, entschied sich Martini jedoch zu einer vorzeitigen Pensionierung. Nach 45 Jahren bei der URh ist nach dieser Saison auch für Kapitän Erik Zipsin Schluss. «Wir sowie alle Passagiere danken Erik Zipsin und Daniel Martini für ihre treuen und langjährigen Dienste für die URh und wünschen ihnen für den dritten Lebensabschnitt beste Gesundheit», sagt Remo Rey. (red)