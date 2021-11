Schiesswesen «Stadt kommt finanziellen Verpflichtungen nach»: Zuerst aber entscheidet der Kanton Thurgau mit Masterplan über die Zukunft eines Frauenfelder Schützenhauses Die Stadt Frauenfeld wartet den Masterplan Ausbildungszentrum Galgenholz des Kantons ab, um über seine finanzielle Beteiligung an den Investitionen der Vereinigten Schützen Langdorf-Kurzdorf für elektronische Trefferanzeigen zu befinden. SVP-Gemeinderat Romeo Küng hat sich in einem Vorstoss darüber erkundigt.

Ein Schütze zielt während des Eidgenössischen Jugendschützenfest auf eine der Scheiben auf der 300-Meter-Anlage Schollenholz. Bild: Donato Caspari (28.06.2019)

Die Stadt wartet ab, bis sich der Kanton aus der Deckung wagt. Das geht aus der Beantwortung der Einfachen Anfrage aus dem Gemeinderat mit dem Titel «Kultur ja! – Tradition Nein» hervor, in der SVP-Politiker Romeo Küng bemängelt, dass der Stadtrat «unverzüglich» 300'000 für den Kaff-Kulturpavillon auf dem Unteren Mätteli, nicht aber Gelder für die Erneuerung der Trefferanzeige auf der Schiessanlage Galgenholz der Vereinigten Schützen Langdorf-Kurzdorf (VSLK) gesprochen habe. Nachdem verschiedene enttäuschte und verärgerte VSLK-Mitglieder an Küng herangetreten sind, ortete Küng in verschiedener Hinsicht Erklärungsbedarf.

Romeo Küng, Gemeinderat SVP. Bild: PD

Dieser Forderung kommt der Stadtrat jetzt nach und teilt mit, dass sich die Stadt gemäss Verordnung über die Schiessanlagen für das Schiesswesen ausser Dienst des VBS «immer grosszügig an Investitionen an die Infrastruktur» beteiligt hat. Die Stadtschützengesellschaft mit ihrer Schiessanlage im Schollenholz (mit 26 Scheiben über eine Distanz von 300 Metern) sowie die VSLK mit ihrer Anlage im Galgenholz (10 Scheiben) – notabene zählen beide zu den ältesten Vereinen in Frauenfeld und im Kanton – stünden grosse Investitionen in die elektronischen Trefferanzeigen bevor.

300-Meter-Schützenhäuser in Frauenfeld

Kanton erarbeitet Masterplan Galgenholz

Bei der Anlage der VSLK allerdings gehört die Liegenschaft mit dem Schützenhaus der Armasuisse. Zudem befindet sich unmittelbar daneben das Ausbildungszentrum Galgenholz des Kantons, wo Kurse für Behörden, Stäbe und Partner des Bevölkerungsschutzes stattfinden. Seit dem Ja der Schweizer Stimmbevölkerung zum verschärften Raumplanungsgesetz sei eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Ausbildungsgeländes mit weiteren Ausnahmebewilligungen nicht mehr möglich, schreibt die Stadt.

Daher arbeite das kantonale Hochbauamt derzeit an einem Masterplan Ausbildungszentrum Galgenholz, der eine raumplanerisch optimale Nutzung des dortigen Areals Höfli aufzeige. Entgegen der Meinung Romeo Küngs schreibt der Stadtrat:

«Das kantonale Hochbauamt und die Stadt haben die Vereinigten Schützen Langdorf-Kurzdorf in die Planung einbezogen und mit den verantwortlichen Personen bereits Gespräche geführt.»

Das Kompetenzgebäude im Ausbildungszentrum Galgenholz.

Bild: Thi My Lien Nguyen

Bis zum Entscheid über die weitere Nutzung «mit Varianten für eine bedarfsorientierte Umzonung» werde die Stadt allerdings keine finanziellen Zusicherungen für den Ersatz der elektronischen Trefferanzeigen machen. Das heisst aber nicht, dass keine städtischen Gelder ins Schützenhaus Galgenholz fliessen. In der Beantwortung heisst es: «Der Stadtrat wird im Rahmen der Gesamtbetrachtung und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen.»

Eine Konzentration ausschliesslich aufs Schützenhaus Schollenholz, wie von Küng befürchtet, zieht der Stadtrat nicht in Betracht, obschon laut Berechnungen der Stadt für Frauenfeld 18 unentgeltlich zur Verfügung gestellte Scheiben ausreichen würden.